Сколько теряют в цене легковые автомобили за 3 и 5 лет владения. Исследование

Среди пяти самых популярных моделей на нашем рынке меньше всего дешевеет Kia Rio.

Hyundai Solaris
Hyundai Solaris

Hyundai > Solaris

Kia Rio
Kia Rio

Kia > Rio

Прогноз остаточной стоимости легковых автомобилей подготовило маркетинговое агентство Russian Automotive Market Research. Рассматривается потеря стоимости за 3 года и 5 лет самых продаваемых моделей легковых автомобилей в июле-сентябре на российском рынке. В пятерку наиболее востребованных моделей вошли: Lada Vesta, Lada Granta, Kia Rio, Hyundai Solaris и Hyundai Creta.

За пять лет владения меньше всего потерял в цене Kia Rio — 38,9%, чуть менее обесценилась Lada Granta, — за три года на 23,6%, а за пять — 39,1%, что в этой возрастной категории является лучшим результатом. Наиболее сильно через 3 года владения автомобилем цена снизится на Hyundai Solaris — на 30,2%.

Фото: depositphotos.com

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