Сколько теряют в цене легковые автомобили за 3 и 5 лет владения. Исследование

Среди пяти самых популярных моделей на нашем рынке меньше всего дешевеет Kia Rio.

Прогноз остаточной стоимости легковых автомобилей подготовило маркетинговое агентство Russian Automotive Market Research. Рассматривается потеря стоимости за 3 года и 5 лет самых продаваемых моделей легковых автомобилей в июле-сентябре на российском рынке. В пятерку наиболее востребованных моделей вошли: Lada Vesta, Lada Granta, Kia Rio, Hyundai Solaris и Hyundai Creta.

За пять лет владения меньше всего потерял в цене Kia Rio — 38,9%, чуть менее обесценилась Lada Granta, — за три года на 23,6%, а за пять — 39,1%, что в этой возрастной категории является лучшим результатом. Наиболее сильно через 3 года владения автомобилем цена снизится на Hyundai Solaris — на 30,2%.

В рейтинге автомобилей, которые россияне охотно покупают повторно, лидируют Renault Logan и Ford Focus.

В октябре продажи легковых и легких коммерческих автомобилей на российском рынке составили 160 425 штук (+8,2%), а самыми популярными моделями стали Lada Vesta и Lada Granta.



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