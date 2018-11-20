Самая дешевая Lada XRAY: первые фото и информация

В Сети появились фотографии новой базовой версии хэтчбека. Машина отличается минимальной комплектацией.

LADA XRAY
LADA XRAY

LADA > XRAY

Полностью пустой новую базовую комплектацию автомобиля, построенного на базе Renault Sandero Stepway, все же назвать нельзя: например, в ее комплектацию войдут кондиционер, передние сиденья с обогревом, передние электростеклоподъемники, обязательные ABS и система стабилизации, а также система помощи при старте на подъеме.

Оснащаться новый базовый вариант Lada XRAY будет 1,6-литровым двигателем мощностью 106 л.с. и 5-ступенчатой механической коробкой передач. Судя по опубликованным фотографиям, машина получит 15-дюймовые штампованные колеса. При этом бамперы машины окрашены в цвет кузова, передний сохранил хромированные Х-образные элементы.

Цены и сроки появления в продаже новой базовой версии, а также ее название пока неизвестны. По аналогии с Вестой, новая базовая версия Lada XRAY, вероятнее всего, получит название Classic, а ее цена опустится ниже 600 тыс. руб. Сегодня самый доступный вариант хэтчбека предлагается по цене от 629 900 руб. (комплектация Optima).

Самая дешевая Lada XRAY: первые фото и информация

Фото: «Российская газета»

Самая дешевая Lada XRAY: первые фото и информация
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Отзывы о LADA XRAY (19)

LADA 2017 / срок владения 6 месяцев — 1 год

Достоинства:

Удобный, современный, хорошая подвеска, управляемость. Всё есть, что в принципе надо.

Недостатки:

Низкопрофильная резина не для региональных дорог. Очень дорога, размер не самый популярный. На начальном этапе жизни пришлось привыкать к роботу. Дважды электроника, кратковременно, не распознавала включение передачи.

Комментарий:

Скоро год эксплуатации. 1,8 робот. Расход 9,3 л/100 , эксплуатация 90% город. Разгон отличный,но не гоночный, кикдаун вырывает машину из под тебя. Комфортно ехать даже при 130–140 — идет как влитая. Пугали масложором, но на данный момент, за пробег почти в 14 тысяч долил грамм 200. Машина не пред...

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