Самая дешевая Lada XRAY: первые фото и информация

В Сети появились фотографии новой базовой версии хэтчбека. Машина отличается минимальной комплектацией.

Полностью пустой новую базовую комплектацию автомобиля, построенного на базе Renault Sandero Stepway, все же назвать нельзя: например, в ее комплектацию войдут кондиционер, передние сиденья с обогревом, передние электростеклоподъемники, обязательные ABS и система стабилизации, а также система помощи при старте на подъеме.

Оснащаться новый базовый вариант Lada XRAY будет 1,6-литровым двигателем мощностью 106 л.с. и 5-ступенчатой механической коробкой передач. Судя по опубликованным фотографиям, машина получит 15-дюймовые штампованные колеса. При этом бамперы машины окрашены в цвет кузова, передний сохранил хромированные Х-образные элементы.

Цены и сроки появления в продаже новой базовой версии, а также ее название пока неизвестны. По аналогии с Вестой, новая базовая версия Lada XRAY, вероятнее всего, получит название Classic, а ее цена опустится ниже 600 тыс. руб. Сегодня самый доступный вариант хэтчбека предлагается по цене от 629 900 руб. (комплектация Optima).

Фото: «Российская газета»