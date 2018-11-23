Покупатели Tesla лишатся льгот от правительства США

Американская компания предупредила покупателей о том, что в скором будущем размер налогового вычета для владельцев электромобилей снизится, а затем и вовсе исчезнет.

Компания Tesla постепенно становится крупным автопроизводителем, и это приводит к тому, что покупатели электромобилей данной марки постепенно лишатся некоторых льгот. Для Теслы крупнейшим рынком пока являются США, и компания предупредила покупателей о грядущем снижении налоговых льгот.

Дело в том, что налоговый вычет в размере 7500 долларов по действующим правилам доступен только покупателям электромобилей компаний, которые продают меньше 200 тыс. машин. В октябре Тесла продала более 200 тысяч электромобилей, это приведет к снижению вычета для американских покупателей всех моделей: Model S, Model X и Model 3.

Налоговый вычет в размере 7500 долларов смогут получить покупатели, чьи автомобили будут отгружены до конца этого года. Те, кто получит свои электромобили в первой половине следующего года, смогут «списать» 3750 долларов налогов, а во второй половине 2019 года налоговый вычет составит уже всего 1875 долларов. Все покупатели электромобилей Tesla, которые получат свои электромобили после начала 2020 года, и вовсе лишатся права на налоговый вычет.

Впрочем, в Тесле не ожидают снижения продаж из-за сокращения льгот: компания вывела на рынок самый бюджетный вариант Model 3, а также готовит к производству компактный кроссовер Model Y, электрический седельный тягач Semi и родстер, динамические характеристики которого сопоставимы с болидами Формулы-1.

Концерн Volkswagen намерен бросить вызов Тесле, создав электромобиль, который будет дешевле обычного VW Golf.

Из-за неудачных твитов Илон Маск лишился должности единоличного руководителя Теслы.

Фото: Tesla