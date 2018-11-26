Правительство решило продлить льготы и субсидии автопроизводителям

Причем специнвестконтракты с ГАЗом, Hyundai, BMW и «Автотором» будут заключены на старых, более выгодных автопроизводителям условиях. Кроме того, всем компаниям, имеющим сборочные производства в России, выделят субсидии на 2019 год.

Четыре автопроизводителя: «Группа ГАЗ», Hyundai, BMW и «Автотор» получат одинаковый объем преференций, который гарантирует им, что условия для ведения бизнеса будут не хуже, чем нынешние. Копии документов есть у РБК, а решение об этом было принято 22 ноября.

Действие нынешних специнвестконтрактов (СПИКов), которое предполагается продлить для вышеназванных производителей, заканчивается в 2018–2019 годах. По текущему СПИКу для получения льгот компания должна инвестировать в производство от 750 млн руб. и достичь установленного уровня локализации (в среднем 60%).

Также до 30 декабря 2018 года Минпромторг, Минэкономразвития, Минфин и ФАС с учетом предложений правительства Калининградской области должны подготовить законопроект о выделении субсидий из Федерального бюджета всем производителям колесных транспортных средств на равных условиях. По нему будут частично компенсировать затраты на содержание рабочих мест, выпуск продукции и поддержку гарантийных обязательств, а также использование энергоресурсов.

Для подписавших продление предыдущей версии СПИКа НДС останется на уровне 18%. В новой версии, которая только разрабатывается, предприятия должны будут больше инвестировать в производство, повысить уровень локализации автокомпонентов и больше экспортировать своей продукции, да и ставка НДС составит 20%, то есть условия предложат более жесткие.

Возможность продления старых, более выгодных условий производители комментируют неохотно. На запросы РБК ответили только на ГАЗе, где подчеркнули, что подписание СПИК на прежних условиях для них справедливо, как для компании, попавшей под санкции. Эксперты с этим согласны: в условиях введенных санкций требовать от ГАЗа большей локализации производства и роста экспорта было бы нелогично.

Возможно, по старым условиям продлят соглашения также и с альянсом Renault-Nissan-АВТОВАЗ. Что касается первых СПИКов нового образца (более жестких), их будут заключать только в конце первого квартала 2019 года.

Минпромторг недавно выступил с инициативой красить все выпускаемые в России автомобили отечественными эмалями, но в реализации этой идеи сразу же возникли сложности.

Также производителю Фольксваген Минпромторг порекомендовал внимательнее присмотреться к бренду Aurus, ведь делают же у нас неплохие коробки передач, почему бы ими не оснащать и машины немецкого бренда?



Фото: Виталий Невар/ТАСС