Коробки передач для Bentley предложили делать в России

Концерну Volkswagen порекомендовали взглянуть на опыт марки Aurus, машины которой оснащены автоматической коробкой передач российского производства.

Это высказывание послужило ответом на сомнения главы российского отделения немецкого концерна Volkswagen AG (Bentley входит в него) о целесообразности локализации некоторых автокомпонентов из-за небольших объемов производства.

Заместитель главы Минпромторга Александр Морозов считает, что Volkswagen вполне мог бы договориться с Аурусом и делать коробки для Bentley на совместном предприятии.

«Производителю коробок [зарубежному], если он в принципе производит коробки такого типоразмера и такой мощности — ну, поговорите с ним [с Aurus], и либо используете эту [коробку Aurus], или создайте совместное производство, и сразу уменьшите свои инвестиции в два раза. Экономика будет и для них, и для нас», — цитирует ТАСС чиновника.

Автомобили Aurus оснащаются автоматами разработки российской компании КАТЕ. На автомобилях Bentley используются коробки ZF, причем на самой популярной модели в России, внедорожнике Bentayga, коробка передач такая же, что и на Audi Q7, а также Range Rover. Кстати, у ZF уже есть СП в России: в Набережных Челнах компания производит трансмиссии для грузовиков совместно с КАМАЗом.

Также Александр Морозов считает, что в России одни из самых доступных автомобилей в мире.

Весной была утверждена Стратегия развития отечественного автопрома до 2025 года. Она подразумевает локализацию производства трансмиссий и современных двигателей.

Фото: Bentley