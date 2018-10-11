Коробки передач для Bentley предложили делать в России

Это высказывание послужило ответом на сомнения главы российского отделения немецкого концерна Volkswagen AG (Bentley входит в него) о целесообразности локализации некоторых автокомпонентов из-за небольших объемов производства.
Заместитель главы Минпромторга Александр Морозов считает, что Volkswagen вполне мог бы договориться с Аурусом и делать коробки для Bentley на совместном предприятии.
«Производителю коробок [зарубежному], если он в принципе производит коробки такого типоразмера и такой мощности — ну, поговорите с ним [с Aurus], и либо используете эту [коробку Aurus], или создайте совместное производство, и сразу уменьшите свои инвестиции в два раза. Экономика будет и для них, и для нас», — цитирует ТАСС чиновника.
Автомобили Aurus оснащаются автоматами разработки российской компании КАТЕ. На автомобилях Bentley используются коробки ZF, причем на самой популярной модели в России, внедорожнике Bentayga, коробка передач такая же, что и на Audi Q7, а также Range Rover. Кстати, у ZF уже есть СП в России: в Набережных Челнах компания производит трансмиссии для грузовиков совместно с КАМАЗом.
- Также Александр Морозов считает, что в России одни из самых доступных автомобилей в мире.
- Весной была утверждена Стратегия развития отечественного автопрома до 2025 года. Она подразумевает локализацию производства трансмиссий и современных двигателей.
Фото: Bentley
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