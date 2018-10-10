Чиновники считают, что в России очень дешевые автомобили

По мнению замглавы Минпромторга Александра Морозова, цены на автомобили в России остаются одними из самых низких в мире из-за высокой конкуренции и курса рубля.

«Сегодня, если мы сравним цены на автомобили на российском рынке в сопоставимых единицах измерения, то они остаются одними из самых низких в мире. Это связано с очень высокой конкуренцией и, конечно же, с курсом национальной валюты», — передает слова Александра Морозова ТАСС.

Об этом он сказал на открывшемся в Калуге международном форуме «Автоэволюция 2018». При этом чиновник считает, что было бы неплохо сократить роль государства в сфере автопрома. Влияние должно быть не точечным, а глобальным — задача государства лишь формировать базовые задачи по развитию рынка.

Сейчас, также отметил замглавы ведомства, в российском автопроме наблюдается «избыточность производственных мощностей». Мощности существующих заводов позволяют выпускать до 3,5 млн автомобилей в год. Но из-за «особенностей российской экономики» в 2014–2016 годах в России была отрицательная динамика по загрузке этих мощностей, да и в 2018 году они загружены лишь на 50%. А еще Минпромторг готов оказать господдержку налаживанию производства металлопроката для автопрома. Металлурги сейчас не умеют делать сложные высокохромистые стали и тончайший горячекатаный прокат, они не обладают необходимыми технологиями. Поэтому на данный момент совместно с государственным научным центром «ЦНИИчермет» разработана госпрограмма по развитию компетенций и материалов для автомобильной промышленности. В Минпромторге полагают, что с помощью господдержки удастся помочь металлургам в разработке новых технологий и приобретению необходимого оборудования.

В Минпромторге считают, что в 2018 году в России может быть выпущено 1,75 млн автомобилей против 1,53 млн в 2017 году.

Глава ведомства Денис Мантуров сказал сегодня, что с площадкой для серийного выпуска автомобилей проекта Aurus определятся до конца года.



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