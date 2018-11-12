Красить автомобили будут иностранными лаками. Пока

В Минпромторге после анализа российского производства признали невозможность перехода отечественного автопрома на отечественные краски.

Определить страну производства эмали на уже покрашенном автомобиле, оказывается, невозможно

Переход российского автопрома на отечественные лако-красочные материалы (ЛКМ) придется перенести на более поздний срок. Напомним, что на прошлой неделе Минпромторг предложил красить собираемые в РФ автомобили отечественными эмалями начиная с 2020 года, что вызвало волну критики со стороны специалистов.

Чиновники столкнулись с двумя проблемами. Первая — это невозможность определять происхождение красок, так как сырье для них в России не производится, а вторая — отсутствие технологий для выпуска автоэмалей требуемого качества, пишет «Коммерсантъ». Кроме того, определить, какой краской окрашен автомобиль, можно только по бухгалтерским документам, раскрывать содержание которых производитель без решения суда не обязан. При этом планы оснащения с 2020 года собираемых на территории РФ машин шинами производства стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вполне осуществимы и не встретили сопротивления.

Переход на отечественные эмали и шины должен увеличить процент локализации выпускаемых на территории нашей страны автомобилей.

Минпромторг принимает участие в разработке российских стандартов для проведения краш-тестов автомобилей.

Заместитель главы Минпромторга заявил о дешевизне продаваемых в нашей стране автомобилей, что вызвано, по его мнению, высокой конкуренцией и низким курсом рубля.

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