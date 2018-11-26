Названы самые популярные модели Renault в России

В России автомобили Renault пользуются все большей популярностью, как на первичном, так и на вторичном рынках.

Kaptur

Renault Kaptur

С января по октябрь 2018 года дилеры Renault продали в России 115 448 новых автомобилей, что на 6% больше, чем за тот же период прошлого года. Только за октябрь в нашей стране было реализовано 12 154 машины этой марки. В итоге Renault занимает четвертое место в списке самых популярных в РФ брендов с долей рынка, равной 7,9%.

Наиболее популярной моделью стал кроссовер Renault Duster, который в октябре приобрели 3877 человек. На втором месте находится другой кроссовер — Kaptur, проданный за месяц в количестве 2832 штуки. На третьем месте расположился седан Logan с результатом 2649 проданных автомобилей. Следует отметить, что в России начались продажи особого седана, имеющего увеличенный клиренс и красивый внедорожный обвес, — Renault Logan Stepway. Его стоимость составляет от 662 990 до 822 990 рублей. Также в шоу-румах дилеров появился новый Sandero по цене от 554 000 до 789 990 рублей.

Популярность автомобилей Renault растет и на вторичном рынке. С января по октябрь новых владельцев нашли 136 417 автомобилей с пробегом, подсчитал «Автостат». Таким образом, рост продаж подержанных Renault составил 8,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самой популярной моделью Renault с пробегом стал седан Logan — 54 713 проданных за 9 месяцев машин. На втором месте находится кроссовер Duster, который купили 20 719 россиян, а замыкает тройку лидеров хэтчбек Sandero с результатом 19 763 перепроданных автомобиля.

О достоинствах нового Renault Logan Stepway можно прочитать здесь.

Renault готовит новое поколение Captur. Не исключено, что российский Kaptur тоже получит преемника нового поколения в ближайшее время.

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