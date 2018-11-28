Автопроизводители пригрозили прекратить инвестиции в России

Объединение автопроизводителей России направило в правительство письмо, в котором выражает несогласие с новыми правилами предоставления льгот для тех, кто локализовал сборку машин в нашей стране.

Письмо направлено первому вице-премьеру Антону Силуанову, которого попросили вмешаться в ситуацию, созданную Минэкономразвития и другим первым вице-премьером Дмитрием Козаком, занимающимися вопросом предоставления льгот до сегодняшнего дня. Ему Объединение автопроизводителей России (ОАР) направило аналогичное письмо.

Автопроизводители считают, что правила предоставления льгот, которые разработало Минэкономразвития, созданы под новых игроков. В ОАР говорят о том, что новая программа поддержки автопрома, предусматривающая субсидии на уровне регионов, отменяет ключевые меры субсидирования, заложенные в том числе и в проект бюджета на 2019–2021 годы.

Любопытно, что под письмом Силуанову поставили подписи представители исконно российских заводов. По данным «Коммерсанта», письмо подписали руководители АВТОВАЗа, «Группы ГАЗ», КАМАЗа, «Соллерса», а также Renault Россия.

Автопроизводители утверждают, что новый механизм непрозрачен и не привязан к фактическим расходам предприятий и коэффициента полученной выручки. В компаниях прямо говорят, что новые льготы получат те, кто «больше наобещает». А из-за повышения НДС и общей экономической ситуации спрос на автомобили снизится, а перспективы дальнейшего восстановления рынка довольно туманны. Кроме того, новые правила предусматривают наращивание экспорта, а многие автопроизводители традиционно реализуют большие объемы внутри страны.

Представители Дмитрия Козака заявили о том, что проект постановления правительства о предоставлении субсидий на новых условиях уже подготовлен. При этом в промышленном блоке правительства считают, что новый механизм предоставления льгот более прозрачен.

Накануне стало известно, что с «Группой ГАЗ», Hyundai, «Автотором» и BMW новые соглашения будут подписаны до конца года.

Минпромторг недавно выступил с инициативой красить все выпускаемые в России автомобили отечественными эмалями, но в реализации этой идеи сразу же возникли сложности.

Фото: Александр Чиженок/Интерпресс/ТАСС