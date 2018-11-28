Honda показала новый кроссовер. Ждем в России!

На мотор-шоу в Лос-Анджелес японская компания привезла новую модель, для которой возродили имя Passport.

Сегодня имя Passport что-то скажет разве что автомобильным историкам да фанатам классических внедорожников: под ним Honda выпускала в 90-е годы прошлого столетия перелицованный Isuzu Rodeo.

Новый Passport в Honda разрабатывали самостоятельно: кроссовер построен на одной платформе с моделью Pilot и пикапом Ridgeline, у которых позаимствовал большинство узлов и агрегатов. Машина длиной 4826 мм (колесная база равна 2819 мм, столько же, сколько у Пилота) рассчитана на пятерых пассажиров, а объем багажника варьируется от 1167 до 2206 литров.

В Honda вполне могут позиционировать Passport в качестве внедорожника: его дорожный просвет составляет 213 мм против 185 мм у Honda Pilot. Также для покатушек по бездорожью плюсом будут и короткие свесы. Угол въезда у кроссовера равен 20,6 градуса, угол съезда — 26,8 градуса.

Кроссовер получил 3,5-литровый двигатель мощностью 284 л.с. и 9-ступенчатый автомат. Базовые версии Honda Pilot будут переднеприводными, а более дорогие получат фирменную систему полного привода i-VTM4, которая позаимствована у Пилота. Она способна передать до 70% крутящего момента на задние колеса и имеет систему его распределения между отдельными колесами.

Интерьер выполнен в едином стиле с другими моделями Honda. Уже в базовой версии Passport имеет виртуальную приборную панель (стрелочными выполнены указатели уровня топлива и охлаждающей жидкости) и мультимедийную систему с 5-дюймовым экраном.

Продажи на рынке США возрожденного Honda Passport стартуют в начале следующего года. Машины будут собирать на заводе компании в Алабаме. С учетом того, что оттуда же к нам поставляются кроссоверы Honda CR-V и Honda Pilot, не стоит исключать появления Passport и на российском рынке. Дешевой машина вряд ли будет и, вероятнее всего, обойдется минимум в 3 млн рублей.

Более компактная Honda CR-V традиционно входит в топ-10 самых популярных автомобилей в мире.

Honda готовит и маленький кроссовер на базе нынешнего HR-V.

Фото: Honda