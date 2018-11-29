Хорошие водители скидок по ОСАГО не получат. Пока, по крайней мере

Минфин не успевает провести в Госдуму свои поправки в закон об «автогражданке», из-за этого и стоимость полисов для безаварийных водителей останется прежней.

Страховщики говорят о том, что готовы давать скидки безаварийным водителям за счет повышения тарифов для начинающих водителей и тех, кто часто попадает в аварии. При этом, некоторые компании готовы это сделать в 90% регионов, где работают, другие только в части, но в целом рынок готов.

Не готов оказался Минфин, который и готовит поправки в закон об ОСАГО, которые отменяют коэффициент мощности с 1 сентября 2019 года и региональный коэффициент с 1 сентября 2020 года. Взамен фактором для расчета тарифов должно стать количество грубых нарушений водителем ПДД, а также увеличение коэффициентов возраст-стаж с пяти нынешних до пятидесяти.

Частью реформы является и расширение тарифного коридора на 20% в обе стороны. Здесь ответственен ЦБ, который планировал провести этот этап реформы еще в конце лета, но затем начал переносить сроки. Минфин не исключал, что оба этапа могут вступить в силу одновременно, пишут «Ведомости», но теперь этого не произойдет. В Центробанке теперь говорят, что тарифный коридор будет расширен в начале следующего года, но Минфин сможет внести свои поправки на рассмотрение Госдумы только в весеннюю сессию. Так что и предварительные сроки отмены коэффициента мощности могут сдвинуться.

Выплаты по ОСАГО продолжают снижаться, но страховщики по-прежнему говорят о его убыточности.

Отсутствие полиса автогражданки должны будут выявлять камеры фиксации нарушений ПДД. Но старт эксперимента в Москве пришлось отложить на неопределенное время.

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