Врача-терапевта поймали со шпионским оборудованием на экзамене в ГИБДД

Женщина пыталась сдать теоретический экзамен с помощью скрытой аппаратуры.

Врач общей практики с 10-летним стажем была задержана при попытке сдать теоретический экзамен в ГИБДД с помощью специальной аппаратуры. Она планировала наводить камеру на экран компьютера, а некто, получив изображение, диктовал бы ей через наушник правильные ответы. До этого дама уже два раза пыталась сдать теоретический экзамен, но каждый раз его заваливала, пишет «Московский комсомолец». В третий раз женщина решила подстраховаться и пошла на хитрость, но быстро была выведена на чистую воду бдительным майором, наблюдавшим за сдачей экзамена.

32-летняя Тамара посетовала, что очень загружена на работе, да и двое маленьких детей требуют постоянного внимания. Обучение в школе она прошла, но вот освоить правила дорожного движения для нее почему-то стало непосильной задачей, даже выучить медицину было легче, призналась она гаишникам. Сотрудник ГИБДД «проявил непонимание и устроил целую бучу», так что теперь в отношении дамы ведется расследование, устройство отправили на экспертизу, и женщине даже может грозить уголовное наказание по статье «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации». По этой статье предусмотрен штраф до 200 тысяч рублей или даже ограничение свободы на срок до четырех лет. Впрочем, до последнего, понятно, дело не дойдет.

В ГИБДД предупреждают, что прибегать при сдаче экзаменов к различным хитростям бессмысленно, так как все они известны экзаменаторам.

Сейчас ГИБДД готовит реформу автошкол, одно из положений которой — объединение экзаменов «площадка» и «город». Специалисты по-разному отреагировали на эту инициативу.

Со следующего года курсы подготовки водителей в автошколах могут подорожать на 10% вслед за ростом цен на топливо и услуги ЖКХ.

Фото: Виктор Бартенев/Интерпресс/ТАСС