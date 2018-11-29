В Москве маршрутка столкнулась с мусоровозом. Есть раненые

Сегодня на 2-й Вольской улице в столице в районе д. 26 произошло столкновение маршрутного такси и мусоровоза. По данным «Интерфакса», пострадали десять человек, среди них трое детей и семеро взрослых. На месте происшествия работает полиция и скорая помощь, причины и обстоятельства аварии устанавливаются.
Санитарный вертолет Московского авиационного центра (МАЦ) эвакуировал женщину, пострадавшую в результате ДТП, ее сопровождала авиамедицинская бригада.
Маршрутка ехала из Некрасовки в Новокосино. Из-за аварии были перекрыты две полосы движения, также на площади 3 кв. м произошел разлив топлива.
- С начала года на российских дорогах погибло 14 800 человек. По аварийности и тяжести последствий от ДТП российские дороги «дадут фору» любым европейским странам. Особенно тяжелыми бывают аварии, происходящие в темное время суток.
- Не далее как в октябре автобус протаранил маршрутку, погибло несколько человек. Стало больше дорожно-транспортных происшествий с участием автобусов и троллейбусов, в связи с этим ГИБДД организовала массовые проверки безопасности перевозок автомобильным транспортом.
Фото: mskagency.ru
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