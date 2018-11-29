В Москве маршрутка столкнулась с мусоровозом. Есть раненые

В каких случаях госномера автомобиля признают нечитаемыми (и их придется заменить)

Читатель журнала «За рулем» обнаружил, что цифры переднего номера его машины частично стерлись, и забеспокоился: можно ли с таким номером ездить дальше, а если нельзя, то что делать? Отвечает глава ГИБДД Михаил Черников.