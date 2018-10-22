Автобус протаранил маршрутку. Есть жертвы и пострадавшие

Авария произошла на 48-м километре подмосковной трассы А-108 в Дмитровском районе. По предварительным данным, водитель автобуса ПАЗ выехал на встречную полосу движения и врезался в микроавтобус Iveco. В результате последний перевернулся. В аварии погибли четыре человека, включая одного ребенка, 10 пострадали и были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Все жертвы находились в микроавтобусе: ПАЗ шел пустым, его водитель в аварии не пострадал.
Из-за ДТП на данном участке было затруднено движение. В ликвидации последствий аварии принимал участие 21 человек и четыре единицы техники подмосковного МЧС.
По факту аварии Следственный комитет по Московской области возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК России («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц»). Практически весь предыдущий вечер следователи работали на месте ДТП.
- На прошлой неделе ГИБДД начала массовые проверки безопасности пассажирских перевозок.
- В начале октября в Тверской области столкнулись автобус и маршрутка. Погибло 13 человек.
Фото: МЧС по Московской области
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