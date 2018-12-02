На видео попал странный момент, когда кот словно бы качает пресс, используя в качестве тренажера автомобиль. Белый пушистик был замечен в Китае, а прохожие словно и не обращали на него внимания. Как будто тут такое происходит каждый день! Но самому коту люди явно помешали: как только мужчины с ним поравнялись, он встал на лапы и побежал по своим делам. В ролике можно даже разобрать несколько мяуканий, когда кот приподнимается, видимо, упражнения даются ему не так уж легко.
- Это видео просто забавное, а вот водитель из Польши испытал настоящий шок, когда над его автомобилем пронесся олень!
- В России тоже есть знаменитый кот — это хранитель Крымского моста. Он появился на стройке с начала его возведения и с тех пор здорово отъелся и заматерел. Но фотографироваться по-прежнему любит.
Видео:YouTube
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