Забавное видео сняли в Поднебесной. Сначала даже кажется, что это монтаж, но когда со «спортсменом» равняются идущие по дорожке люди, понимаешь, что все происходит на самом деле.

На видео попал странный момент, когда кот словно бы качает пресс, используя в качестве тренажера автомобиль. Белый пушистик был замечен в Китае, а прохожие словно и не обращали на него внимания. Как будто тут такое происходит каждый день! Но самому коту люди явно помешали: как только мужчины с ним поравнялись, он встал на лапы и побежал по своим делам. В ролике можно даже разобрать несколько мяуканий, когда кот приподнимается, видимо, упражнения даются ему не так уж легко.

Это видео просто забавное, а вот водитель из Польши испытал настоящий шок, когда над его автомобилем пронесся олень!

В России тоже есть знаменитый кот — это хранитель Крымского моста. Он появился на стройке с начала его возведения и с тех пор здорово отъелся и заматерел. Но фотографироваться по-прежнему любит.



Видео:YouTube