Ravon отзывает автомобили с дефектной гидравликой

В России проводится отзывная кампания 5219 автомобилей Ravon, у которых могут возникнуть проблемы с усилителем руля.

Компания Ravon обнаружила дефект рулевого управления, который может присутствовать на 5219 автомобилях модели Nexia R3, купленных с мая 2017 года по март 2018 года.

Речь идет о смещении выпускного шланга с металлической трубки из-за недостаточной прижимной силы пружинного хомута, в результате чего появляется течь гидравлической жидкости. В связи с этим проводится сервисная кампания, в ходе которой обнаруженная неисправность будет устраняться за счет завода-изготовителя, то есть бесплатно для автовладельцев.

Для устранения дефекта владельцам отзываемых автомобилей следует явиться в сервис ближайшего официального дилера Ravon, где мастера поставят на шланг системы рулевого управления два дополнительных хомута.

Об участии автомобилей в сервисной кампании владельцев по телефону или почте известят официальные представители ООО «Равон Моторс Рус». Узнать о том, что ваш автомобиль попал в число неисправных, можно самостоятельно, сверив его VIN-код со списком кодов отзываемых машин, опубликованном на сайте Росстандарта.

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Насколько ремонтопригоден Ravov Nexia R3, а также о технических особенностях узлов и агрегатов автомобиля читайте в нашем специальном тесте.

Фото: Ravon