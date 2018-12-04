Ravon отзывает автомобили с дефектной гидравликой

В России проводится отзывная кампания 5219 автомобилей Ravon, у которых могут возникнуть проблемы с усилителем руля.

Ravon Nexia
Ravon Nexia

Ravon > Nexia

Компания Ravon обнаружила дефект рулевого управления, который может присутствовать на 5219 автомобилях модели Nexia R3, купленных с мая 2017 года по март 2018 года.

Речь идет о смещении выпускного шланга с металлической трубки из-за недостаточной прижимной силы пружинного хомута, в результате чего появляется течь гидравлической жидкости. В связи с этим проводится сервисная кампания, в ходе которой обнаруженная неисправность будет устраняться за счет завода-изготовителя, то есть бесплатно для автовладельцев.

Для устранения дефекта владельцам отзываемых автомобилей следует явиться в сервис ближайшего официального дилера Ravon, где мастера поставят на шланг системы рулевого управления два дополнительных хомута.

Об участии автомобилей в сервисной кампании владельцев по телефону или почте известят официальные представители ООО «Равон Моторс Рус». Узнать о том, что ваш автомобиль попал в число неисправных, можно самостоятельно, сверив его VIN-код со списком кодов отзываемых машин, опубликованном на сайте Росстандарта.

Фото: Ravon

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Отзывы о Ravon Nexia (2)

Ravon 2017 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Понравилось, то что в бюджетной авто есть esp, abc, Дорожный просвет как раз для наших дорог, мультимедиа с громкой связью, интерьер приятный,

Недостатки:

очень шумная, на скорости больше 100 км появляется свист от наружних зеркал, в зимнее время не устойчива на дороге, и бензина потребляет больше чем по паспорту.

Комментарий:

В целом машина достойна и отрабатывает свои деньги. Бюджетная и для большого города самое то.

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