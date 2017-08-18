Мощные болиды выставлены на Дворцовой площади

Международная автомобильная федерация выставила два мощных чемпионских болида на Дворцовой площади Санкт-Петербурга.

В рамках генеральной ассамблеи Международной автомобильной федерации (FIA), которая проходит с Петербурге с 3 по 7 декабря, на всеобщее обозрение были выставлены два гоночных автомобиля — победители соревнований 2018 года. Один участвовал в гонках Формулы-1, а второй — в чемпионате мира по ралли (WRC). Как пишет ТАСС, это мероприятие, носящее название Car family photo, проводится FIA не в первый раз. В этом году на площади представлены Mercedes AMG F1 W08 EQ Power+, созданный для гонок Формулы-1, и раллийный Toyota Yaris WRC. Подробнее об этих автомобилях и посетителях мероприятия читайте в подписях нашей фотогалереи.

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС