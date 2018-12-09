Подержанная Лада Веста на фоне одноклассников. Исследование

Lada Vesta середнячок в своей группе, утверждают аналитики и приводят подтверждение.

Веста является одним из лидеров по продажам новых автомобилей, по итогам ноября она заняла вторую строчку продаж, опередила ее только обновленная Гранта. Vesta выпускается с 2015 года и постепенно пополняет вторичный рынок. Специалисты сервиса CarPrice решили сравнить эту модель с ближайшими конкурентами в приблизительно том же ценовом сегменте, чтобы понять, с чем же столкнется покупатель трехлетней машины АВТОВАЗа. Ведь именно так поведет себя ее потенциальный покупатель.

Железо

Новинка от АВТОВАЗа показала далеко не лучшую оценку состояния кузова. Более половины осмотренных машин имели сколы на капоте и передних крыльях, крупные царапины на кузовных деталях, что косвенно свидетельствует о не слишком качественной окраске. Учитывая, что все эти машины были произведены в 2015 году, есть надежда, что за несколько лет качество покрытия улучшилось. По этой позиции автомобиль получил 3,33 балла из пяти. Ближайший конкурент — Renault Logan II — 3,48 балла, но в данной категории это довольно существенный разрыв.

Техническое состояние

С технической частью все хорошо — состояние агрегатов этого авто даже лучше, чем у моделей, которые считаются неубиваемыми. Среди распространенных недостатков — износ сцепления и нештатная работа «печки», а еще 25% машин демонстрировали повышенную вибрацию при переключении передач. Автомобили 2015 года также отличаются слабыми амортизаторами и провисанием резиновых креплений глушителя. Но в целом серьезных проблем не выявлено — машина на уровне одноклассниц. В этой категории Веста получила 4,67 балла, результаты хуже показали Алмера III (4,56), VW Polo V (4,61), Логан II (4,62) и Логан I Рестайлинг (4,63).

Салон

А вот тут удача улыбнулась: состояние салона трехлетних седанов Vesta получило лучшие оценки среди одногруппников. К фирменной болезни модели можно отнести лишь быструю истираемость руля. Честные 4,61 балла, из догоняющих ближе всего — VW Polo V (4,51).

После сведения всех данных в одну таблицу вышло, что Веста — твердый середнячок, что для отечественного авто уже неплохо. Средняя цена трехлетней машины сопоставима с ценой Nissan Almera и Renault Logan II, но при этом Vesta значительно дешевле, чем Volkswagen Polo, Kia Rio или Hyundai Solaris. Ну и следует понимать, что ее ремонт обойдется дешевле конкурентов.

Специалисты обещают через год вернуться к оценке Лады Весты, чтобы посмотреть, исправлены ли «детские болезни» у машин, произведенных в середине 2016 года.

Несколько слов следует сказать о технологии оценки: перед тем как выставить автомобиль на онлайн-аукцион, его осматривают по 600 параметрам, данные систематизируются, и система присваивает автомобилю определенное количество баллов по четырем параметрам: «Кузов», «Салон», «Техническое состояние» и «Сопутствующие факторы» (в данном исследовании не рассматривался). Максимально каждый автомобиль может набрать 20 баллов, но это если он в идеальном состоянии.

По мнению журналистов австрийской «Кляйне цайтунг», российские автомобили технически давно устарели, но если у какой-то из моделей и есть будущее, то только у Весты.

На дорогах мы привыкли видеть седаны, универсалы и кросс-версии Лады Весты, но мало кто знает, что на ВАЗе сделали несколько модификаций, которые так просто не встретишь, а некоторые из них выпущены штучным тиражом.

Фото: «За рулем»