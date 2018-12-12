Чиновника Ространснадзора лишили поста из-за 66 автомобилей его жены

Это лишь один из примеров, который привел генпрокурор Юрий Чайка, рассказывая о чиновниках, уволенных в связи с утратой доверия.

В этом году в открытом доступе на сайте gossluzhba.gov.ru появился список чиновников, уволенных в связи с утратой доверия. Там содержатся сведения о более чем 700 лицах. Правда, какое конкретно преступление совершил чиновник, не указано, дается лишь положение нормативного правового акта, требования которого были нарушены, что и стало основанием для его увольнения. А конкретнее рассказал, за что порой увольняют чиновников, генпрокурор Юрий Чайка в интервью «Коммерсанту».

Например, чиновника Федеральной службы по надзору в сфере транспорта уволили после того, как прокурорская проверка установила, что в собственности его супруги 66 машин, тогда как доходы семьи приобрести столько транспортных средств не позволяли.

С начальником управления федеральными автодорогами в Краснодаре расторгли трудовой договор, когда выяснилось, что тот заключил контракты более чем на 2,6 млрд руб на капремонт дорог с ДРСУ (дорожное ремонтно-строительное управление), учредителю которого он лично задолжал 6 млн рублей.

Бывшему начальнику отдела УЭБиПК МВД (Управление экономической безопасности и противодействия коррупции) Башкортостана и его супруге пришлось расстаться с четырьмя объектами недвижимости (почти 20 млн руб.) и выплатить 1,7 млн руб. за незадекларированный автомобиль, который они успели продать.

В Воронежской области замначальника батальона ДПС установил подчиненным план по взяткам — от 500 до 2 тыс. рублей за смену в зависимости от участка. Если те платить отказывались, делал все, чтобы несговорчивые сотрудники уволились сами.

Часто к расследованию крупных коррупционных дел подключается ФСБ. Так, столичный инспектор ГИБДД был задержан при получении взятки в 300 тыс. рублей.

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