В Череповце состоялся новогодний флешмоб Автоелка-2019

Во флешмобе, который прошел в минувшие выходные на площади у одного из торговых центров города, приняли участие около 150 автомобилистов. В праздничной акции также участвовали два КАМАЗа и два эвакуатора.

Таким образом череповчане поздравили город с наступающим Новым годом. Инициатор флешмоба Александр Маков рассказал в интервью местному изданию cherinfo.ru, что Череповец, по его мнению, город достаточно серый, душа просит праздника, а автоелка — это праздник. За это ему и другим организаторам акции благодарны участники.

Дело это не такое простое, как кажется, нужно было в определенном порядке расставить автомобили, синхронизировать мигание огней. Происходящее снимали с квадрокоптеров, а еще провели конкурс на самый нарядный автомобиль, потому что участники не только приехали поддержать флешмоб, но и подошли к этому творчески.

Как здорово, что у людей накануне Нового года хорошее настроение, что они умеют радоваться, делают что-то сообща, не уткнувшись при этом в мобильные телефоны. Поэтому и елочка вышла просто восхитительная. Если нет времени смотреть весь ролик, итоговую картинку можно увидеть с 4.08 мин.

Фото: vk.com/flightincloud, vk.com/aircraft35

Видео: YouTube