УАЗ показал «атмосферный» фильм про себя. Он честный!

А вообще, этот фильм про людей, которые делают МАШИНЫ. Каждый день на Ульяновский автомобильный завод выходят на работу 14 518 человек, которые выпускают ежегодно более 50 тыс. автомобилей.
Заводчане пустили зрителей в святая святых — в цеха сборочного производства в Ульяновске. И мы смогли увидеть магию рождения автомобиля. А собирают их простые люди, и все у них как у всех: они дружат, влюбляются, женятся, ходят на рыбалку, вместе празднуют свои маленькие победы.
«Не ищите в фильме тайного смысла. Это видео о людях, жизни и эмоциях, трудностях и их преодолении, простых радостях и истинных ценностях. Обо всем том, что наилучшим образом характеризует наш бренд УАЗ», — говорится в аннотации к фильму.
- Много споров у наших читателей вызвал и первый имиджевый фильм УАЗа, в котором в художественной форме сформулирован манифест бренда.
- Ну а мы с нетерпением ждем новостей с автозавода. Что нового готовит предприятие в следующем году? И когда, наконец, появится автоматическая коробка передач на УАЗе Патриоте?
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