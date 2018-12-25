УАЗ показал «атмосферный» фильм про себя. Он честный!

Почему честный, спросите вы? А потому что в нем все как в настоящей жизни. Бывает, что автомобиль не заводится с первого раза, и даже со второго. С этого и начинается фильм, но все трудности преодолимы, если есть желание и умение.


А вообще, этот фильм про людей, которые делают МАШИНЫ. Каждый день на Ульяновский автомобильный завод выходят на работу 14 518 человек, которые выпускают ежегодно более 50 тыс. автомобилей.

Заводчане пустили зрителей в святая святых — в цеха сборочного производства в Ульяновске. И мы смогли увидеть магию рождения автомобиля. А собирают их простые люди, и все у них как у всех: они дружат, влюбляются, женятся, ходят на рыбалку, вместе празднуют свои маленькие победы.

«Не ищите в фильме тайного смысла. Это видео о людях, жизни и эмоциях, трудностях и их преодолении, простых радостях и истинных ценностях. Обо всем том, что наилучшим образом характеризует наш бренд УАЗ», — говорится в аннотации к фильму.
Фото, видео: YouTube, УАЗ

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