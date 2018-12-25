УАЗ показал «атмосферный» фильм про себя. Он честный!

3 новых гаджета для водителя: проверка с пристрастием Гибрид навигатора и видеорегистратора; недорогой двухканальный регистратор с двумя камерами Full HD; прибор-антисон для водителя — все эти устройства заслуживают внимания, и «За рулем» устроил им тщательную проверку. Тест по ПДД: на этом перекрестке ошибаются даже бывалые! Аварии на перекрестках с трамвайными путями — не редкость. Особенно там, где перекрестки нерегулируемые. А если речь идет о таких, где главная дорога меняет свое направление, то и вовсе пиши пропало. Разберем как раз такую ситуацию. Регистраторы, радар-детекторы и навигаторы — в мусорку?! В 2018 году остается только удивляться, почему до сих пор не исчезли с полок магазинов определенные виды портативной электроники. Например, автовладельцы зачем-то продолжают покупать регистраторы, радар-детекторы, даже отдельные навигаторы! Давайте подробнее разберемся, почему сейчас это уже бессмысленная трата денег. И как все эти устройства без труда заменяет относительно недорогой смартфон ценой меньше 10 000 рублей.