Ульяновский автозавод сформулировал манифест бренда в формате короткометражного фильма. Красочные изображения природы Русского Севера под песню Бориса Гребенщикова. Видео создано во вполне добротном западном стиле, глядишь, со временем и внедорожники подтянутся по качеству.

«Там, где взойдет звезда» — фильм о внутренней свободе, чувстве локтя, искренности и приверженности человеческим ценностям. На УАЗе эти качества считают основными ценностями бренда. Короткометражку неспроста снимали на Кольском полуострове — Русский Север, жажда приключений, все это найдет отклик в душе владельцев автомобилей Ульяновского автомобильного завода.

«Честные, настоящие автомобили, не пытающиеся казаться тем, чем они не являются», — говорится в официальном релизе, посвященном этому фильму.

«Наши автомобили созданы для особенных людей. Они не зажаты ментальными границами, свободны от предрассудков и никогда не предадут своих принципов. Это мы и хотели показать в нашем видеоманифесте», — отметил заместитель генерального директора УАЗ Сергей Травкин.

Наверняка найдутся те, кто будет говорить о том, что слова словами, но покупателю важен, прежде всего, сам автомобиль, его надежность и безотказность, и можно было бы много что усовершенствовать и подтянуть в продукции УАЗа. Другие встанут горой на защиту любимого «проходимца», не раз становившегося спутником в дальних поездках и путешествиях. Ни с кем спорить не будем, просто посмотрите фильм и оцените работу его создателей.

Подборку видеосюжетов можно найти по ссылке.

Видео: УАЗ