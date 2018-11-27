УАЗ — это о чем? Смотрите на видео

Ульяновский автозавод сформулировал манифест бренда в формате короткометражного фильма. Красочные изображения природы Русского Севера под песню Бориса Гребенщикова. Видео создано во вполне добротном западном стиле, глядишь, со временем и внедорожники подтянутся по качеству.

УАЗ Patriot
УАЗ Patriot

УАЗ > Patriot

«Там, где взойдет звезда» — фильм о внутренней свободе, чувстве локтя, искренности и приверженности человеческим ценностям. На УАЗе эти качества считают основными ценностями бренда. Короткометражку неспроста снимали на Кольском полуострове — Русский Север, жажда приключений, все это найдет отклик в душе владельцев автомобилей Ульяновского автомобильного завода.

«Честные, настоящие автомобили, не пытающиеся казаться тем, чем они не являются», — говорится в официальном релизе, посвященном этому фильму.

«Наши автомобили созданы для особенных людей. Они не зажаты ментальными границами, свободны от предрассудков и никогда не предадут своих принципов. Это мы и хотели показать в нашем видеоманифесте», — отметил заместитель генерального директора УАЗ Сергей Травкин.

Наверняка найдутся те, кто будет говорить о том, что слова словами, но покупателю важен, прежде всего, сам автомобиль, его надежность и безотказность, и можно было бы много что усовершенствовать и подтянуть в продукции УАЗа. Другие встанут горой на защиту любимого «проходимца», не раз становившегося спутником в дальних поездках и путешествиях. Ни с кем спорить не будем, просто посмотрите фильм и оцените работу его создателей.

Подборку видеосюжетов можно найти по ссылке.

Видео: УАЗ

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Отзывы о УАЗ Patriot (21)

УАЗ 2017 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Сколько раз бывая в салоне , продают "УАЗ" смотрел на Патриот и мне он нравился внешне. Но как только садился за руль — желание пропадало напрочь.

Недостатки:

Ужасная посадка за рулём. Сиденье водителя сдвинуто от центральной линии автомобиля влево — из-за чего садишься и левой ногой упираешься в обшивку двери, а правой ногой попадаешь не на газ, а в лушем случае на педаль тормоза или сцепления. Какой урод планировал эту посадку и вообще что будет с во...

Комментарий:

Я никогда не куплю тот "УАЗ-Патриот" , что продают сейчас. Это тот же старый Козёл, сколько его не модернизируй!

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