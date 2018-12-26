Мировые продажи автомобилей падают

Продажи новых автомобилей растут только в Японии и России. На остальных рынках мира наметился значительный спад спроса.

Продажи новых автомобилей на мировом рынке в ноябре этого года снизились на 7,3%. Всего же за месяц земляне купили 7 916 000 автомобилей, а с начала года — 86 592 000 машин. Это всего на 0,1% больше, чем за 11 месяцев 2017 года. Если в декабре спад продолжится, то в 2018 году мировой рынок может показать отрицательный результат.

Самый большой авторынок мира — китайский — показал в ноябре отрицательную динамику, сократившись на 13,9%. Всего в течение месяца там было продано 2 532 000 машин, делится собранной статистикой LMC Automotive. В США, рынок которых занимает второе место, просел на 1%. Там в ноябре было куплено 1 381 000 легковых автомобилей. Авторынки Западной Европы также растеряли 7,3% клиентов. Купить машины в ноябре отважились лишь 1 214 000 человек. Дело в том, что с 1 сентября в Евросоюзе вступили в силу новые правила сертификации автомобилей WLTP. Это и подкосило спрос.

Восточная Европа тоже не выстраивается за новыми машинами в очередь. Ноябрьские продажи там упали на 6,3%, до 377 500 автомобилей. Плохо обстоят дела и у дилеров Южной Америки. Они смогли в ноябре реализовать 259 400 машин, то есть на 2,9% меньше, чем годом ранее. Сократились продажи еще на двух крупных авторынках мира — в Южной Корее и Канаде. Там спад составил 0,6% и 7,5%, а дилеры распродали при этом 159 000 и 147 200 автомобилей соответственно.

Спрос на новые автомобили вырос в ноябре только на двух крупных авторынках: Японии и России. Жители Страны восходящего солнца купили за месяц 436 600 машин, что на 8,6% больше, чем в ноябре прошлого года. Россияне же приобрели за месяц 167 494 автомобиля, что на 10,1% больше, чем в прошлом году.

Продажи новых легковых автомобилей на некоторых крупных рынках мира в ноябре 2018 г.

Место Рынок Продано, шт. Изменения, % 1 Китай 2 532 000 —13,9 2 США 1 381 000 —1 3 Западная Европа 1 214 000 —7,3 4 Япония 436 600 +8,6 5 Южная Америка 259 400 —2,9 6 Россия 167 494 +10,1 7 Южная Корея 159 000 —0,6 8 Канада 147 000 —7,5

Скоро российский авторынок может стать третьим по величине в Европе.

Из-за того что средний возраст автомобилей вторичного рынка России увеличивается, новые автомобили должны пользоваться в нашей стране стабильным спросом.

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