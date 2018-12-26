Мировые продажи автомобилей падают

Продажи новых автомобилей на мировом рынке в ноябре этого года снизились на 7,3%. Всего же за месяц земляне купили 7 916 000 автомобилей, а с начала года — 86 592 000 машин. Это всего на 0,1% больше, чем за 11 месяцев 2017 года. Если в декабре спад продолжится, то в 2018 году мировой рынок может показать отрицательный результат.
Самый большой авторынок мира — китайский — показал в ноябре отрицательную динамику, сократившись на 13,9%. Всего в течение месяца там было продано 2 532 000 машин, делится собранной статистикой LMC Automotive. В США, рынок которых занимает второе место, просел на 1%. Там в ноябре было куплено 1 381 000 легковых автомобилей. Авторынки Западной Европы также растеряли 7,3% клиентов. Купить машины в ноябре отважились лишь 1 214 000 человек. Дело в том, что с 1 сентября в Евросоюзе вступили в силу новые правила сертификации автомобилей WLTP. Это и подкосило спрос.
Восточная Европа тоже не выстраивается за новыми машинами в очередь. Ноябрьские продажи там упали на 6,3%, до 377 500 автомобилей. Плохо обстоят дела и у дилеров Южной Америки. Они смогли в ноябре реализовать 259 400 машин, то есть на 2,9% меньше, чем годом ранее. Сократились продажи еще на двух крупных авторынках мира — в Южной Корее и Канаде. Там спад составил 0,6% и 7,5%, а дилеры распродали при этом 159 000 и 147 200 автомобилей соответственно.
Спрос на новые автомобили вырос в ноябре только на двух крупных авторынках: Японии и России. Жители Страны восходящего солнца купили за месяц 436 600 машин, что на 8,6% больше, чем в ноябре прошлого года. Россияне же приобрели за месяц 167 494 автомобиля, что на 10,1% больше, чем в прошлом году.
Продажи новых легковых автомобилей на некоторых крупных рынках мира в ноябре 2018 г.
|
Место
|
Рынок
|
Продано, шт.
|
Изменения, %
|
1
|
Китай
|
2 532 000
|
—13,9
|
2
|
США
|
1 381 000
|
—1
|
3
|
Западная Европа
|
1 214 000
|
—7,3
|
4
|
Япония
|
436 600
|
+8,6
|
5
|
Южная Америка
|
259 400
|
—2,9
|
6
|
Россия
|
167 494
|
+10,1
|
7
|
Южная Корея
|
159 000
|
—0,6
|
8
|
Канада
|
147 000
|
—7,5
- Скоро российский авторынок может стать третьим по величине в Европе.
- Из-за того что средний возраст автомобилей вторичного рынка России увеличивается, новые автомобили должны пользоваться в нашей стране стабильным спросом.
Фото: depositphotos.com
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