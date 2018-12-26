В BMW утверждают, что электромобили способны доставить кайф от вождения

Главной задачей, которую преследовала команда испытателей, было желание переломить представление об электромобиле как о чем-то очень скучном.

Продемонстрировали они это на примере BMW i3, который под завязку заряжен эмоциями, особенно если за рулем гонщик Формулы 1 Сергей Сироткин. Стоило ему сесть в BMW i3, как в морозном воздухе запахло жженой резиной.

В каждом из трех шуточных роликов своя мини-история. В первом — два опытных сотрудника школы вождения, доверяющие только бензиновым автомобилям, сталкиваются с молодым пилотом Формулы 1, который готов показать, на что способен электромобиль.

Во втором Сироткин демонстрирует, как энергично и мастерски можно развернуться на электрокаре.

А в третьем он подшучивает над бесшумностью электрических машин. Да они тихие, пока за руль не сел гонщик, тут уж мало не покажется!

В компании BMW говорят, что хотели продемонстрировать в этих роликах ускорение, магию легкости движения и страсть, на которую способен BMW i3. И развенчать стереотип, что электромобили — на редкость скучные создания.

Кстати, некоторые операторы каршеринга добавили в свой парк электромобили BMW i3.

Наш автор включил i3 в рейтинг самых успешных электромобилей в истории. Правда, занял автомобиль там почетное третье место.



Видео: BMW