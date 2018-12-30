Hyundai представила шагающий автомобиль, или «Мудрые боги выдумали ноги»

Концепт Hyundai Elevate — не просто автомобиль будущего, а машина для путешествий, предназначенная для людей с самыми разными возможностями.

Концепт Hyundai Elevate немного похож на одну из тех машин, с помощью которых Империя пыталась захватить галактику в «Звездных войнах», но поверьте: у этого автомобиля с колесами на ножках исключительно благие намерения.

Мировая премьера шагающего концепта состоялась на выставке электроники CES, которая сейчас проходит в Лас-Вегасе (Невада, США). Главная особенность автомобиля — в его ногах, оборудованных колесами. Благодаря такому необычному инженерному решению Elevate претендует на звание лучшего вездехода в мире. Более того, он может стать незаменимым транспортным средством для людей с ограниченными возможностями.

Elevate является наполовину роботом, способным передвигаться самостоятельно, при этом он сам выбирает места для опоры, балансирует и рассчитывает все свои дальнейшие ходы. Его разрабатывали для того, чтобы преодолевать самые невероятные препятствия и доезжать до таких уголков Земли, куда и на вертолете непросто добраться. В Hyundai уверены, что Elevate может стать незаменимым помощником для людей с ограниченными возможностями, даря им мобильность хоть в каменных джунглях, хоть в настоящих тропических лесах. И все потому, что может ходить — ноги диковинной машины оснащены электромоторами и имеют пять степеней свободы. Самым забавным и невероятным является то, что передвигаться шагающий автомобиль может абсолютно в любом направлении, даже вбок, имитируя при этом походку рептилий или млекопитающих, в зависимости от ландшафта. Машина способна перешагивать через полутораметровые препятствия, будь то валун, забор, канава или расщелина. Добравшись до ровной дороги, Hyundai Elevate просто подожмет свои ноги и поедет по ней на колесах, как обычная машина.

Hyundai Elevate является полностью электрическим, построен на модульной платформе EV и может иметь самые различные кузова, в зависимости от требований заказчика. Хочется надеяться, что Elevate не останется лишь концептом, а со временем превратится в прототип и затем в серийную модель автомобиля.

Пока же Hyundai продает вполне традиционные автомобили. Например, скоро в России можно будет приобрести новый большой кроссовер компании, узнать о котором можно здесь.

Этот автомобиль придет на смену снятому с продаж кроссоверу Grand Santa Fe и станет новым флагманом марки.

Фото, видео: Hyundai