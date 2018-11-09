Hyundai рассекретила имя нового большого кроссовера. Он появится и в России

Корейская компания привезет на мотор-шоу в Лос-Анджелес большой кроссовер, который станет новым флагманом марки.

Публичный дебют машины состоится на мотор-шоу в Лос-Анджелесе в конце ноября. Машину в Hyundai решили назвать Palisade. В линейке производителя он займет место Grand Santa Fe. Но в Hyundai хотят дистанцировать новый кроссовер от других моделей марки: он будет мощным, богато оснащенным, а в отделке интерьера будут использоваться материалы, которые привычны для премиум-сегмента.

Дизайн Hyundai Palisade не пересечется с другими моделями марки. По словам представителей компании, машина будет отражать «безопасность, что особенно важно для целевой аудитории новой модели: семей с детьми».

Традиционно имя кроссовера Hyundai связано с географией Северной Америки: Pacific Palisades — это один из пригородов Лос-Анджелеса, находящийся на побережье.

Никаких подробностей о машине пока нет, известно лишь, что она построена на одной платформе с таким же большим Kia Telluride, который будет представлен уже в следующем году и станет позиционироваться в качестве более доступной модели.

Вероятнее всего, дизайн Hyundai Palisade будет выполнен по мотивам концепта HDC-2 Grandmaster, который корейцы показали в начале лета в Южной Корее.

Так как Hyundai продавал на российском рынке и растянутый вариант Hyundai Grand Santa Fe (в Северной Америке модель носила имя Santa Fe XL), то есть все шансы, что Palisade появится и в России. Основными конкурентами будущей новинки должны стать такие кроссоверы, как Honda Pilot и Toyota Highlander.

Hyundai Palisade стал последней работой Петера Шрайера на посту шеф-дизайнера корейской марки.

В начале ноября бразильское отделение Hyundai представило роскошный вариант бюджетного кроссовера Creta.

Фото: Hyundai