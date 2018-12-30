Госдума собирается отрегулировать работу сервиса поиска попутчиков BlaBlaCar

Соответствующие изменения могут внести в законопроект о деятельности агрегаторов такси ко второму чтению. Об этом рассказал член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Старовойтов.

Депутат объяснил, что сервис BlaBlaСar, несмотря на свою специфику, все равно является агрегатором, так как, по сути, соединяет пассажира с тем, кто оказывает эту услугу.

«А к агрегатору в законопроекте о такси мы предъявляем достаточно серьезные требования — как то, что передача заказов водителю, не имеющему разрешения, будет наказываться штрафом. Поэтому, на мой взгляд, даже если чуть расширить толкование законопроекта о такси, мы совершенно спокойно в законопроекте о такси можем учесть все нормы, которые будет регулировать BlaBlaСar», — передает слова Александра Старовойтова АГН «Москва».

Законопроект об агрегаторах такси планируют принять до конца текущего года. По мнению депутата, еще есть время, чтобы отрегулировать законопроект таким образом, чтобы он учитывал и сервис BlaBlaСar. Не стоит совсем уж равнять этот сервис с такси, но ответственность за перевозки и безопасность людей в нем должна быть аналогичной.

Старовойтов пообещал, что на заседаниях рабочей группы он поднимет этот вопрос, чтобы понять позицию других членов комитета и совместно решить, к какой модели регулирования следует идти.

Вопрос о регулировании перевозок, которые предлагает сервис BlaBlaСar, встал после резонансного случая убийства 29-летней Ирины Ахматовой, директора двух московских ресторанов Burger King, попутчиком Виталием Чикиревым, которого она нашла через сервис BlaBlaCar. Выяснилось, что практически невозможно узнать, с какими попутчиками предстоит ехать, взаимодействие строится лишь на взаимном доверии незнакомых людей друг к другу.

Хотя, возможно, это происшествие просто частный случай: задержанного за убийство Чикирева подозревают еще в серии нападений на женщин в Ярославле, Владимире и Московской области, и они никак не связаны с Бла-Бла-Каром.

В первом чтении законопроект о такси и агрегаторах Госдума рассмотрела13 декабря 2018 года. Документ достаточно сложный, он содержит целый пакет нормативных актов.

Яндекс.Такси начал отслеживать скорость автомобилей, выполняющих заказы через сервис, и обещает блокировать злостных нарушителей.

Согласно опросу, проведенному PricewaterhouseCoopers, многие граждане считают, что райдшеринг (совместное использование частного автомобиля с помощью онлайн-сервисов поиска попутчиков) выгоднее, чем такси, но уступает ему по безопасности.

Фото: depositphotos.com