В России подорожали три модели Nissan

В среднем автомобили стали дороже менее чем на 2% — на столько увеличился НДС, но следует учитывать, что машины этой марки уже дорожали пару месяцев назад.

Компания Nissan пересмотрела прайс-листы трех из шести моделей, продающихся в России. Это бюджетный седан Almera и два популярных кроссовера — Qashqai и X-Trail. Теперь эти автомобили дороже на сумму от 11 000 до 85 000 рублей.

Меньше других, как и следовало ожидать, подорожал Nissan Almera. Как выяснило агентство «Автостат», цены на него выросли в пределах от 11 000 до 14 000 рублей, и теперь автомобиль в минимальной комплектации стоит 688 000 рублей, а в максимальной — 869 000.

Бестселлер Nissan в России, кроссовер Qashqai, стал дороже на сумму от 22 000 до 32 000 рублей. Чтобы стать его владельцем, нужно заплатить минимум 1 293 000 рублей. В максимальной комплектации автомобиль обойдется в 1 899 000 рублей.

Больше других в цене прибавил кроссовер X-Trail. Минимальное подорожание составило 27 000 рублей, в то время как топовые комплектации обойдутся теперь дороже на 85 000 рублей. То есть отныне автомобиль обойдется для российских покупателей в сумму от 1 601 000 до 2 272 000 рублей.

Обновленный X-Trail поступил в продажу только в декабре 2018 года. Тогда же были пересмотрены цены на модель.

Что касается седанов Almera, то Nissan распродает их остатки и снимает модель с продаж, сконцентрировав внимание на сегменте кроссоверов.

Фото: Nissan