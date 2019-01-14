Трубу прорвало: на АВТОВАЗе частично приостановили производство

Производство приостановили из-за прорыва трубы, сотрудники первой смены распущены по домам.

Днем в понедельник на АВТОВАЗе произошло ЧП из-за которого пришлось приостановить линию конвейера ПАП B0, где выпускаются автомобили Lada XRAY, Lada Largus, а также автомобили альянса Renault-Nissan — Renault Logan, Renault Sandero, сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя независимого профсоюза работников автозавода «Единство» Леонида Емшанова.

По его словам, конвейер был приостановлен после 11.00 (10.00 мск), предположительно, из-за прорыва трубы магистрального водопровода в цехе краски. Другие линии конвейера — СКП (сборочно-кузовное производство) и СКП Kalina — работают в штатном режиме.

Более 1,7 тыс. машин моделей Lada Priora, Granta и Kalina в конце минувшего года были отозваны на российском рынке из-за того, что были неверно укомплектованы на заводе — в них несочетались подушка безопасности и рулевое колесо, что могло привести к некорректному срабатыванию подушки.

Недавно на АВТОВАЗе подвели итоги года. О перспективах марки Lada рассказал исполнительный вице-президент компании по продажам и маркетингу Ян Птачек.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС