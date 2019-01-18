Насколько реальная мощность отличается от заявленной? Эксперты «За рулем» дают ответ

Кто не любит похвастаться количеством «лошадок» под капотом? Но «бумажные» цифры, заявленные автопроизводителем, зачастую серьезно расходятся с реальными показателями.

А еще автопроизводители сознательно дефорсируют двигатели у мощных машин, чтобы их владельцы избежали высоких трат на транспортном налоге. Эксперты «За рулем» выяснили, насколько же отличаются реальные показатели от заявленных.

Для этого мы отобрали шесть автомобилей, среди которых один «маломощный» (Citroen C4 со 150-сильным мотором) и пять мощных седанов, кроссоверов и внедорожников, для которых автопроизводители заявляют мощность двигателя в 231–249 л.с. Все машины были испытаны на динамометрическом стенде наших партнеров из AGP Motorsport.

Результаты испытаний получились интересными! Подробности читайте в январском номере журнала «За рулем» и в ближайшее время на нашем сайте.

Фото: Константин Якубов/ «За рулем»