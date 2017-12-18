Nissan Altima поставили на гусеничный ход

На выставке Montreal International Auto Show 2019 компания Nissan показала очередной автомобиль на гусеничном ходу. Вслед за кроссоверами X-Trail и Juke гусеницами оснастили и новый седан Altima.

Altima-te AWD, который показали на проходящем сейчас в Канаде мотор-шоу, базируется на Nissan Altima AWD 2019 года и продолжает традицию Ниссана по созданию моделей, оснащенных гусеничной системой. Это полноприводный автомобиль, впрочем, серийная версия седана Nissan Altima 2019 в Канаде также является полноприводной.

«Учитывая дефицит на рынке доступных для седанов полноприводных модификаций, мы подчеркиваем, что этот седан имеет полный привод», — отметил Джони Пайва, президент Nissan Canada Inc.

Что касается версии на гусеничном ходу, то, как и Rogue Warrior (на нашем рынке модель называется X-Trail), дебютировавший на Международном автосалоне в Монреале в 2016 году, Nissan Altima—te AWD был оснащен гусеничными блоками Dominato, изготовленными компанией American Track Truck.

Треки имеют длину 1220 мм и ширину 380 мм. Для того чтобы создать этого «проходимца», пришлось переработать подвеску и создать новый кузовной обвес с внушительными расширителями колесных арок. Арки передних и задних крыльев были увеличены на 180 мм, чтобы под ними вмещались гусеницы. Таким образом, общая ширина кузова выросла на 360 миллиметров. На изготовление измененных крыльев ушло более 250 часов. Для того чтобы сделать Nissan Altima-te AWD полностью функциональным, дорожный просвет автомобиля увеличили на 80 миллиметров.

Модель Nissan Altima вместе с Nissan Frontier и Nissan Maxima отмечена в традиционном американском рейтинге удовлетворенности автомобилем.

традиционном американском рейтинге удовлетворенности автомобилем. Другие видеосюжеты ищите по ссылке.



Видео: YouTube