В Hyundai придумали подушки безопасности для множественных ДТП

Hyundai Motor Group представила первую в мире систему подушек безопасности, которая обеспечит дополнительную защиту людей внутри автомобиля даже при повторных авариях.

Согласно информации Национальной системы безопасности дорожного движения (США), 30% из 56 тысяч дорожно-транспортных происшествий, случившихся с 2000 по 2012 годы в Североамериканском регионе, были связаны с повторной аварией, произошедшей сразу же после первой. В связи с этим Hyundai Motor Group объявила о разработке и будущем использовании первой в мире системы подушек безопасности, предназначенной для множественных столкновений. Эту прогрессивную систему со временем получат все новые модели Hyundai и Kia, сообщает thenewsmarket.com.

Аварии с множественными столкновениями — это те, в которых первичная авария приводит к столкновениям с другими объектами, такими как деревья, столбы линий электропередачи или другие транспортные средства.

Новая технология Hyundai определяет положение пассажира в кабине после первоначального столкновения. Подушки сработали при первом ударе, но происходит очередной удар, и они уже не способны эффективно защитить находящихся в салоне людей. В этом случае датчики определяют положение водителя и пассажиров, которые после первого удара могут находиться в нестандартном положении, система выявляет уязвимые зоны и начинает реагировать, раскрывая дополнительные подушки. Тем самым обеспечивается безопасность пассажиров, попавших под неоднократные столкновения. При создании этой системы в Hyundai Motor Group проанализировали различные сценарии множественных столкновений, чтобы улучшить характеристики и точность положения подушек безопасности при вторичных столкновениях.

А в России пока ставят шуточные опыты: так, блогеры YouTube-канала «Гараж 54» решили проверить, что будет, если в салоне одновременно сработают 20 подушек безопасности.

Компания ZF недавно представила новую подушку безопасности, которая срабатывает снаружи автомобиля.



Фото: Hyundai