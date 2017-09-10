Renault Logan превратился в кроссовер

На прошлогоднем Московском международном автосалоне французская компания представила приподнятый вариант седана Logan, который получит традиционную для таких версий приставку Stepway.
Французы решили расширить географию продаж этой машины: эквадорское отделение Renault активно рекламирует Renault Logan Crossover, который по сути представляет собой вариацию российской модели. Правда, модель сделана на базе дорестайлингового варианта седана.
Есть и некоторые отличия: например, Renault Logan Crossover имеет не только защитный обвес из неокрашенного пластика, но и накладки на двери, а также багажные рейлинги. Кроме того, у седана отсутствуют вставки в бамперах, имитирующие защиту нижней части кузова.
На местном рынке машина будет представлена с 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 105 л.с., для которого доступна исключительно механическая коробка передач. В России у Renault Logan Stepway есть версия City с вариатором.
В Эквадор машины поступят с колумбийского завода Renault, так что в этой стране версия Crossover наверняка также будет доступна.
- В этом году в России дебютирует купе-кроссовер Renault Arkana, также показанный на прошлогоднем Московском автосалоне.
- Семейство версий Stepway на нашем рынке скоро пополнится «каблучком» Dokker.
Фото: Twitter / Renault Ecuador
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