Renault Logan превратился в кроссовер

Приставку Crossover получит версия, известная у нас под именем Stepway.

Renault Logan
Renault Logan

Renault > Logan

logan

На прошлогоднем Московском международном автосалоне французская компания представила приподнятый вариант седана Logan, который получит традиционную для таких версий приставку Stepway.

Французы решили расширить географию продаж этой машины: эквадорское отделение Renault активно рекламирует Renault Logan Crossover, который по сути представляет собой вариацию российской модели. Правда, модель сделана на базе дорестайлингового варианта седана.

Есть и некоторые отличия: например, Renault Logan Crossover имеет не только защитный обвес из неокрашенного пластика, но и накладки на двери, а также багажные рейлинги. Кроме того, у седана отсутствуют вставки в бамперах, имитирующие защиту нижней части кузова.

На местном рынке машина будет представлена с 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 105 л.с., для которого доступна исключительно механическая коробка передач. В России у Renault Logan Stepway есть версия City с вариатором.

В Эквадор машины поступят с колумбийского завода Renault, так что в этой стране версия Crossover наверняка также будет доступна.

Фото: Twitter / Renault Ecuador

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Отзывы о Renault Logan (9)

Renault 2017 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Цена, простор

Недостатки:

За такую цену никаких недостатков

Комментарий:

Решил порадовать отца на 70-летие. К тому же желание совпало с возможностями. Поскольку папа автоматы так и не признает и вообще в «излишествах» не нуждается, выбрал вторую снизу комплектацию Confort. Да — всего 82 силы, всего одна подушка и только передние электростекла. Но и ездит он в основном...

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