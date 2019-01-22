За дефектный Jaguar требуют рекордную для России сумму возмещения

Неисправность, обнаруженная в автомобиле Jaguar XJ одним из владельцев, может сделать его богаче на несколько десятков миллионов.

Согласно решению Приозерского городского суда Ленинградской области, представительство британской компании Jaguar Land Rover в России ООО «Ягуар Ленд Ровер» должно выплатить за проданный неисправный автомобиль одному из своих клиентов более 40 млн рублей.

Jaguar XJ, из-за которого истцу Алексею Кравченко пришлось идти в суд, был им куплен осенью 2016 года за 2,35 млн рублей, пишут «Ведомости». Седан не был новым (2013 года выпуска), но приобретался у официального дилера, которому был сдан по трейд-ин предыдущим хозяином. В 2017 году Алексей продал машину, но покупатель вернул ее уже через два дня, указав на то, что его двигатель перестал запускаться. Уладив вопросы по расторжению договора, Алексей доставил неисправный седан официальному дилеру «Рольф эстейт Санкт-Петербург» для ремонта по гарантии. Выяснилось, что у автомобиля сломался электронный блок управления системой запуска. Дилер неполадку устранил и вернул автомобиль владельцу, но в тот же день английское транспортное средство вернулось в сервис на эвакуаторе, так как вновь перестало заводиться. Алексей уверен, что ему просто вернули неотремонтированный автомобиль. Ремонт машины длился больше положенных 45 дней, но в ООО «Ягуар Ленд Ровер», куда была направлена соответствующая претензия, в компенсациях отказали, ссылаясь на заказ-наряды.

Алексей Кравченко отправился в суд, который постановил взыскать с ООО «Ягуар Ленд Ровер» более 41,7 млн рублей.

В представительстве Jaguar и Land Rover в России намерены обжаловать решение суда, так как считают сумму компенсации слишком большой.

В Челябинской области суд тоже вынес необычное решение: наложил на чиновника штраф за ненадлежащее содержание дорог.

Одного владельца Лады в похожей ситуации дилер АВТОВАЗа уверял, что он просто не так ездит, но суд в итоге выявил настоящего виновника поломок.

Фото: Jaguar