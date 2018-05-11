Чиновника оштрафовали из-за разбитых дорог

Виновным в ненадлежащем содержании дорог признали директора управления городского хозяйства и архитектуры в городе Коркино Челябинской области.

Прокуратура города Коркино провела проверку по жалобе местного жителя на плохое состояние автомобильных дорог. Выяснилось, что на участках местных дорог имеются многочисленные выбоины и просадки. Прокурор возбудил административное дело по ст. 12.34 КоАП РФ (несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при ремонте и содержании дорог) в отношении директора МКУ «Управление городского хозяйства и архитектуры» Коркинского городского поселения. Мировой судья назначил чиновнику штраф в 20 тысяч рублей, но тот попытался обжаловать это постановление в Коркинском городском суде. Однако там поддержали постановление мирового судьи, и директору пришлось-таки заплатить этот штраф.

Фото: ТАСС

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