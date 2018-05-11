Чиновника оштрафовали из-за разбитых дорог

Прокуратура города Коркино провела проверку по жалобе местного жителя на плохое состояние автомобильных дорог. Выяснилось, что на участках местных дорог имеются многочисленные выбоины и просадки. Прокурор возбудил административное дело по ст. 12.34 КоАП РФ (несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при ремонте и содержании дорог) в отношении директора МКУ «Управление городского хозяйства и архитектуры» Коркинского городского поселения. Мировой судья назначил чиновнику штраф в 20 тысяч рублей, но тот попытался обжаловать это постановление в Коркинском городском суде. Однако там поддержали постановление мирового судьи, и директору пришлось-таки заплатить этот штраф.
- Интерактивный ресурс «Карта убитых дорог» собрал уже свыше 1 млн голосов за дороги, которые, по мнению граждан, больше всего нуждаются в ремонте.
- В ноябре были проведены итоги опроса, в котором сами автомобилисты по 5-балльной системе оценивали качество дорог в своем регионе.
Фото: ТАСС
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