«Кража» номеров на светофоре: новый вид мошенничества

Какие только спектакли не разыгрывают на дороге аферисты! И орудуют они все изощреннее.

Спереди к стоящему на светофоре автомобилю подходит человек в надвинутом на лицо капюшоне, наклоняется, быстрыми движениями снимает номер и убегает. Первая реакция водителя — выскочить из машины и догнать похитителя. На это и рассчитывают мошенники, которые орудуют не в одиночку. Но водитель из Ростова-на-Дону оказался смышленее и остался на месте, подозревая, что рядом могут находиться подельники похитителя, которые сразу же обчистят салон автомобиля. Об этом случае рассказали «Аргументы и Факты» со ссылкой на источник.

Выяснилось, что мошенники не крадут номера, а имитируют кражу, что логично, ведь моментально снять номер не так-то просто! Вот что они делают — под курткой у них спрятана дежурная номерная табличка. Аферист заходит в «слепую зону» перед автомобилем, наклоняется, что-то там делает несколько секунд, потом незаметно достает заготовленный номер и убегает, делая вид, что это тот самый, снятый с машины номерной знак. Цифр номера водителю не видно, а еще срабатывает фактор внезапности. Специалисты говорят, что даже если такого «воришку» поймают, предъявить ему в действительности окажется нечего — ведь с настоящим номером он ничего не делал. Скажет — просто решил пошутить! Его связь с подельниками также труднодоказуема. Поэтому водителям советуют не поддаваться на провокации, не действовать сгоряча и следить за личными вещами.

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