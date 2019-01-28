JAC привезет в Россию новый пикап

Росстандарт выдал Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на несколько модификаций новой для российского рынка модели. Автомобиль планируют продавать на территории России уже в первой половине этого года.

JAC T6 — классический рамный пикап с двухрядной кабиной, рассчитанный на владельцев малого бизнеса и поклонников активного образа жизни. Габариты автомобиля (длина, ширина, высота, мм) — 5315x1830x1815.

На российском рынке будет продаваться полноприводный автомобиль с двумя типами рядных четырехцилиндровых моторов класса Евро-5 — бензиновым 2-литровым турбированным мощностью 177 л.с. и 2-литровым турбодизелем мощностью 136 л.с. В системах двигателя использованы компоненты мировых производителей Delphi, Bosch, Borg Warner.

Оба двигателя агрегатируются с 6-ступенчатой механической коробкой передач, а привод на четыре колеса выполнен по классической схеме парт-тайм с жестко подключаемой передней осью и понижающей передачей в раздаточной коробке.

Для российского рынка готовят три комплектации. Уже в «базе» автомобиль будет оснащен фронтальными подушками безопасности водителя и переднего пассажира, иммобилайзером, задними парктрониками, легкосплавными 17-дюймовыми дисками, электроприводами всех стекол и зеркал, рулевым колесом с кожаной отделкой, кондиционером, аудиосистемой с CD и USB.

В более сложных комплектациях в оснащение пикапа добавлены различные электронные ассистенты водителя: система помощи при подъеме, система стабилизации, система контроля тормозных усилий и контроля давления в шинах. Появляются также бесключевой доступ, камера заднего вида, аудиосистема с Bluetooth, 6 динамиков вместо четырех (в начальной версии) и кожаная отделка салона.

Модификации с задним приводом также прошли сертификацию, но продавать в России их пока не планируют.

Автомобили производят на заводе «СарыаркаАвтоПром» в Казахстане. Цены на пикап объявят ближе к старту продаж — весной 2019 года. JAC T6 готовится конкурировать на нашем рынке с другим китайским пикапом — Foton Tunland, который продается в России с июля 2016 года. Поэтому и цена новинки будет сопоставима, а просят за Тунланд у нас от 1,3 млн рублей.

Что касается ассортимента в Поднебесной, то JAC готовит к продажам новый компактный кроссовер S4, который займет место в модельном ряду между S3 и S5.

Нужно отметить, что в 2014 году компания уже пробовала сформировать в России дилерскую сеть, и некие шаги в этом направлении даже сделаны, но продажи удалось наладить лишь в нескольких регионах. Теперь, по сути, требуется перезапуск дилерской сети.

Машины для российского рынка, по всей видимости, будут собирать в Казахстане. О своих планах компания объявила на Московском автосалоне летом прошлого года. Любопытно, что в арсенале компании JAC есть даже электрокар iEV 7S! Сейчас модельная линейка в России представлена двумя кроссоверами S3 и S5 по цене от 749 тыс. и 899 тыс. рублей соответственно.



Когда-то давно китайская JAC собиралась наладить сборку своих автомобилей на ТагАЗе, но не сложилось.



Фото: JAC