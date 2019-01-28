Mercedes-Benz снова отзывает в России Sprinter

Всего под отзыв, объявленный компанией Mercedes-Benz, попали 8 микроавтобусов Sprinter (906), произведенных на мощностях нижегородского предприятия транспортных средств марки. Все они были куплены в июле прошлого года.
Согласно сообщению Mercedes-Benz, причиной отзыва стали замки дверей с электронной разблокировкой: они могут быть оснащены некорректными исполнительными рычагами. В результате недочета сборки, несмотря на отсутствие блокировки, дверь переднего пассажира, сдвижная боковая дверь и правая половина задней двери могут не открываться ни изнутри, ни снаружи.
Для устранения данного дефекта владельцам отзываемых машин следует записаться на бесплатный ремонт в сервис ближайшего официального дилера Mercedes-Benz, мастера которого проверят все замки и, при необходимости, заменят их. О необходимости сделать это владельцев автомобилей проинформируют официальные представители АО «Мерседес-Бенц РУС» по телефону или почте. Узнать о наличии дефекта можно и самостоятельно, сверив VIN-код своего Спринтера со списком VIN-кодов отзываемых микроавтобусов, опубликованном на сайте Росстандарта.
- Осенью прошлого года Mercedes-Benz отзывал автомобили из-за дефектов ремней безопасности. Два раза.
- Отзывная кампания, проводимая до этого, была связана со спинками кресел, которые могли отвалиться.
- Не обошлось и без массового отзыва из-за подушек безопасности.
Фото: Mercedes-Benz
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