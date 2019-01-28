Mercedes-Benz снова отзывает в России Sprinter

Под сервисную кампанию попали микроавтобусы Mercedes-Benz Sprinter, производимые на заводе в Нижнем Новгороде и проданные в июле 2018 года.

Всего под отзыв, объявленный компанией Mercedes-Benz, попали 8 микроавтобусов Sprinter (906), произведенных на мощностях нижегородского предприятия транспортных средств марки. Все они были куплены в июле прошлого года.

Согласно сообщению Mercedes-Benz, причиной отзыва стали замки дверей с электронной разблокировкой: они могут быть оснащены некорректными исполнительными рычагами. В результате недочета сборки, несмотря на отсутствие блокировки, дверь переднего пассажира, сдвижная боковая дверь и правая половина задней двери могут не открываться ни изнутри, ни снаружи.

Для устранения данного дефекта владельцам отзываемых машин следует записаться на бесплатный ремонт в сервис ближайшего официального дилера Mercedes-Benz, мастера которого проверят все замки и, при необходимости, заменят их. О необходимости сделать это владельцев автомобилей проинформируют официальные представители АО «Мерседес-Бенц РУС» по телефону или почте. Узнать о наличии дефекта можно и самостоятельно, сверив VIN-код своего Спринтера со списком VIN-кодов отзываемых микроавтобусов, опубликованном на сайте Росстандарта.

Фото: Mercedes-Benz