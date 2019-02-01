Новый календарь для любителей тракторов (и не только)

В Сети появился очередной шедевр на тему коллекционных тракторов и фотомоделей, которых никто не ожидал увидеть в подобных сюжетах.

Издательство Bauer & Rößler GbR выпустило календарь Schlepperkalender 2019 для любителей тракторов и красивых девушек. Тракторная тема оказалась весьма популярной в 2019 году: это уже третий календарь с сельскохозяйственной техникой. Немного ранее в интернете появились календари Jungbauernträume 2019 и Landmaschinenkalender 2019, которые мы, конечно же, тоже опубликовали.

Автором календаря Schlepperkalender традиционно является фотограф Клаус Розе, который не только талантлив, но и на роль моделей всегда выбирает девушек, не лишенных естественной женской красоты. Возможно, именно поэтому они столь прекрасно смотрятся на фоне старых коллекционных тракторов. Клаус уверен, что удачная фотография это не просто образ повседневной жизни, а субъективная интерпретация, которой автор делится не только со зрителем, но и с моделью, будь то трактор или обворожительная девушка. Фотография для него — это растянутый по времени процесс общения фотографа, модели и зрителя. Именно поэтому календари Schlepperkalender разлетаются как горячие пирожки.

Новый календарь для любителей тракторов (и не только)

Фото: Клаус Розе / Bauer & Rößler GbR

Новый календарь для любителей тракторов (и не только)
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