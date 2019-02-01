Новый календарь для любителей тракторов (и не только)

В Сети появился очередной шедевр на тему коллекционных тракторов и фотомоделей, которых никто не ожидал увидеть в подобных сюжетах.

Издательство Bauer & Rößler GbR выпустило календарь Schlepperkalender 2019 для любителей тракторов и красивых девушек. Тракторная тема оказалась весьма популярной в 2019 году: это уже третий календарь с сельскохозяйственной техникой. Немного ранее в интернете появились календари Jungbauernträume 2019 и Landmaschinenkalender 2019, которые мы, конечно же, тоже опубликовали.

Автором календаря Schlepperkalender традиционно является фотограф Клаус Розе, который не только талантлив, но и на роль моделей всегда выбирает девушек, не лишенных естественной женской красоты. Возможно, именно поэтому они столь прекрасно смотрятся на фоне старых коллекционных тракторов. Клаус уверен, что удачная фотография — это не просто образ повседневной жизни, а субъективная интерпретация, которой автор делится не только со зрителем, но и с моделью, будь то трактор или обворожительная девушка. Фотография для него — это растянутый по времени процесс общения фотографа, модели и зрителя. Именно поэтому календари Schlepperkalender разлетаются как горячие пирожки.

Если вам ближе тематика спорткаров, то рекомендуем пройти по этой ссылке.

С лучшими эротическими календарями прошлого, 2018 года можно ознакомиться здесь.

Фото: Клаус Розе / Bauer & Rößler GbR