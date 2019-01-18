Секс и спорткары — классика на чешский лад в календаре на 2019 год

Тема девушек и машин стара, как сами автомобили, но до сих пор остается нераскрытой. Иначе зачем фотографы возвращаются к ней снова и снова?

Традиция издавать календари с девушками в компании Inter Cars существует с 2005 года. 2019 год не стал исключением, но в этом фоном для красавиц были выбраны дорогие родстеры и купе.

В съемках, которые проводил фотограф Войо Бакиевиц, приняли участие 10 девушек, а за кадром осталась целая армия осветителей, визажистов, гримеров и костюмеров, которые сделали все, чтобы классическое сочетание играло всеми своими привычными гранями.

Секс и спорткары — классика на чешский лад в календаре на 2019 год

Фото: Войо Бакиевиц

Секс и спорткары — классика на чешский лад в календаре на 2019 год
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