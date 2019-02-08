Цены на бензин вновь начали расти. Чиновники говорят, что это нормально

Средние цены на бензин в России за прошедшую неделю выросли на 34 копейки, это следует из данных, опубликованных Росстатом.

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Федеральная служба государственной статистики обнародовала данные мониторинга потребительских цен на автомобильное топливо за неделю с 28 января по 3 февраля 2019 года. Выяснилось, что за этот период в среднем они выросли на 34 копейки — с 43,77 до 44,11 рубля.

За прошедшую неделю рост цен на бензин отмечался в пяти центрах субъектов РФ. Более всего автомобильное топливо подорожало в Тюмени — на 2,2%. Снижение цен на бензин также было зафиксировано в 13 центрах субъектов РФ. Наиболее заметно он подешевел в Иркутске — на 2,1%, Магадане — на 1,1% и Кызыле — на 0,9%.

В Москве и Санкт-Петербурге стоимость бензина не изменилась: АИ-92 в столице стоил от 40,9 до 43,99 рубля за литр, АИ-95 — от 44,89 до 48,99 рубля. В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 обходился от 40,2 до 43,12 рубля за литр, АИ-95 — от 43,3 до 46,6 рубля.

Как будут вести себя розничные цены на топливо дальше, догадаться несложно. Они в любом случае должны расти в пределах инфляции. Если этот рост окажется более существенным, скорее всего, правительство инициирует новое соглашение о заморозке цен с нефтяниками. Так или иначе, правительство оставило себе «секретное оружие» в борьбе с нефтяниками — возможность увеличения экспортных пошлин на нефтепродукты до 90%, напоминает РИА Новости.

«Все автолюбители знают, что розничные цены на внутреннем рынке со снижением нефтяных цен не коррелируют, значит снижения цен на заправках ждать не приходится. Цены могут начать расти, если повторится сценарий 2018 года, но сдержать их должен демпфер», — приводит агентство цитату из исследования, подготовленного руководителем управления рейтингов корпоративного сектора НРА Кириллом Кукушкиным.

Известно также, что Минпромторг и Росстандарт начали массовую проверку АЗС на предмет выявления некачественного топлива.

В Антимонопольной службе полагают, что причиной роста цен на топливо год назад мог стать сговор двух трейдеров, против которых теперь будет возбуждено дело.

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