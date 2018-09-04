Lada Granta получила новую модификацию

Учебная Lada Granta — отныне существует и такой вариант автомобиля. Прием заказов на специальную модификацию модели для автошкол уже открыт.

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Интересно, что Lada Granta для автошкол — полностью заводской продукт, на нее даже распространяется гарантия производителя (3 года или 100 тысяч километров). Новинка расширяет модельный ряд специальных автомобилей АВТОВАЗа.

Эта модификация уже имеет наклейки «Ученик», дополнительное зеркало для инструктора и дублирующий комплект педалей тормоза и сцепления (для модификаций с МКП) или педаль тормоза (для моделей с автоматической и автоматизированной трансмиссией). Дублирующие педали приводятся в действие при помощи металлического вала, что гораздо надежнее, чем в случае с тросовым приводом, и не требует регулировки. Обойдется дополнительное оборудование всего в 28 тысяч рублей.

Автомобиль в комплектации для автошкол предложат в четырех вариантах исполнения. С комплектом оборудования Standard (434 900 руб. + 28 000 рублей) седан оснащен 87-сильным мотором и механикой, водительской подушкой безопасности, системой ЭРА-ГЛОНАСС, тонированными стеклами.

В исполнении Classic учебный седан предложат с пакетом Optima и одним из двух двигателей: 87 л.с., агрегатированным МКП, и 106 л.с. с роботом. В состав оборудования входят кондиционер, электроусилитель руля, бортовой компьютер, электростеклоподъемники передних дверей, регулировка рулевой колонки по высоте.

Четвертая комплектация — Comfort, доступна с мотором мощностью 98 л.с. и автоматом. В оснащение автомобиля входят две подушки безопасности, обогрев передних сидений, электропривод и обогрев наружных зеркал, аудиосистема (FM, USB, SD-карта, Bluetooth, Hands Free, 4 динамика), окрашенные в цвет кузова наружные зеркала, ручки и молдинги дверей.

Автошколы наверняка заинтересуются этим предложением, ведь все автомобили учебной линейки сертифицированы, им не нужны доработки и не потребуется вносить изменения в ПТС.

Недавно Lada Granta пережила рестайлинг, но цены на модель практически не выросли. Семейство Гранта поглотило Калину, модель стала самой популярной на российском рынке, а мы выяснили, есть ли новой Гранте достойная альтернатива на вторичном рынке.

АВТОВАЗ подготовил несколько модификаций модели Lada Granta для коммерческих нужд — бортовую платформу, изотермический и промтоварный фургоны с различными вариантами кузова.



Фото: АВТОВАЗ