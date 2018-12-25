Новые версии Lada Granta для бизнеса уже в продаже

Коммерческие Гранты стали неотъемлемой частью нового семейства Lada Granta.

Lada Granta
Lada Granta

LADA > Granta

Для решения бизнес-задач АВТОВАЗ подготовил несколько модификаций модели Lada Granta — бортовую платформу, изотермический и промтоварный фургоны с различными вариантами кузова объемом до 4000 л, фургоны-рефрижераторы с холодильной и холодильно-отопительной установками и несколько типов фургонов с возможностью установки холодильного оборудования.

У коммерческих автомобилей изменена передняя часть кузова, теперь видна их принадлежность к модельному ряду Lada нового поколения: передние фары органично вписаны в верхнюю часть радиаторной решетки, а «ИКС-графика» визуально выделена хромированными вставками в форме бумерангов.

В коммерческих машинах передние сиденья имеют более выраженную боковую поддержку, а автомобили, оснащенные 8-клапанными моторами, получили коробку передач с новым передаточным числом главной пары (3,9 вместо 3,7). Это улучшает динамику и обеспечивает более уверенное ускорение даже с полной нагрузкой.

Коммерческая линейка Lada Granta отличается полурамной конструкцией кузова и рессорной задней подвеской. Это повышает надежность и грузоподъемность, которая увеличена по сравнению с пассажирской версией почти в полтора раза — до 720 кг.

Для заказа доступны различные коммерческие модификации Lada Granta: бортовая платформа. В список оснащения входит подушка безопасности водителя, электростеклоподъемники, усилитель руля, воздушный фильтр салона, аудиоподготовка, легкая атермическая тонировка стекол, центральный замок.

Цена коммерческих автомобилей стартует от 648 тысяч рублей за бортовую платформу на базе Гранты. Габариты автомобиля (длина/ширина/высота, мм): 4450/1710/1500, размер грузового отсека: 1860/1620/330, объем грузового отделения — 1000 л, грузоподъемность — 850 кг, расход топлива на 100 км — 9 литров. Цены на промтоварный фургон стартуют с отметки в 670 000 рублей, а на изотермический — 704 000 рублей.

Фото: АВТОВАЗ

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Отзывы о LADA Granta (18)

LADA 2012 / срок владения более 5 лет

Достоинства:

Недорогой, надежный экономичный неприхотливый автомобиль

Недостатки:

Шумность, "парусность", качество отдельных комплектующих, демонстративное неуважение на дороге

Комментарий:

Покупал новую в конце 2012: норма 8кл трос кпп кондей за 320.Сейчас пробег 190т. Езжу примерно 35000 в год, не такси.Чек впервые загорелся на 60000, через полдня погас(датчик педали сцепления). Во второй раз на 100000(прогорел ВВ провод). Часто разбитые дороги и полная загрузка.Расход масла 500мл...

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