Судья, сбивший девушку на переходе, отправлен в отставку

Ходатайство об отставке краснодарского судьи, прославившегося после наезда на пешехода и угроз в адрес свидетелей аварии, было рассмотрено положительно.

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Высшая квалификационная коллегия судей РФ решила удовлетворить ходатайство судьи Краснодарского гарнизонного военного суда Арсена Крикорова об отставке. Таким образом, против нарушителя, предположительно находившегося во время ДТП в состоянии алкогольного опьянения, могут быть заведены дела о наезде на пешехода и оставлении места аварии. Обращение об этом в Верховный суд подготовила прокуратура Краснодарского края.

«4 февраля состоялось заседание Высшей квалификационной коллегии судей РФ, на котором было рассмотрено заявление судьи Крикорова о прекращении полномочий. Ходатайство заявителя было рассмотрено положительно», — приводит ТАСС заявление пресс-секретаря Северо-Кавказского окружного суда Алены Катькало.

Теперь уже бывший судья может быть привлечен к ответственности. Напомним, что в декабре прошлого года Крикоров, управляя автомобилем Kia, сбил девушку на пешеходном переходе. Он не остановился перед зеброй, как это сделали другие водители. Выяснилось, что сбитая девушка является спортсменкой, входящей в сборную Краснодарского края по тхэквондо, но полученные травмы могут не позволить ей продолжить спортивную карьеру.

Судья Краснодарского гарнизонного военного суда Арсен Крикоров грозит свидетелю арестом
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Прокуратура выявила в действиях судьи признаки правонарушений и намерена возбудить против Крикорова административное дело. Кроме того, в отношении нарушителя Краснодарским гарнизонным военным судом, где тот работал, ведется проверка. Пострадавшая в аварии девушка намерена обратиться в суд за компенсацией, сумма которой составляет почти 3 млн рублей.

Фото: YouTube

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