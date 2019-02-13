Москва снова в мировых лидерах! По длине пробок

Компания INRIX ежегодно публикует рейтинг городов мира по загруженности дорог. Москве долгое время удавалось оставаться на втором месте и ниже, но уже второй год подряд столица России признается городом с самыми длинными пробками. Причем ситуация с каждым годом ухудшается: если в 2016-м в Москве водители провели в пробках 91 час, то в 2018-м — уже 210 часов!
Традиционно исследование INRIX затронуло практически все страны: в рейтинг вошло более 200 городов из 38 стран. По данным компании, водители в Москве провели в пробках почти 9 суток в году, а средняя скорость в мегаполисе в утренние и вечерние часы пик не превышала 22,36 км/ч.
На втором месте по длине пробок оказался Стамбул: за год водители простояли в них 157 часов, причем ситуация в турецком мегаполисе только ухудшилась. Замыкает тройку Богота (столица Колумбии). Причем водители провели в пробках тут рекордное время — 272 часа, а скорость в часы пик составила 17,05 км/ч. Но по другим параметрам исследования показатели Боготы выше, чем у Москвы или Стамбула, потому она и опустилась со второго на третье место. В первую десятку из российских городов вошел Санкт-Петербург (девятое место; 200 часов в пробках).
Несмотря на то, что в INRIX отметили улучшение ситуации в Москве, в столичном Центре организации дорожного движения (ЦОДД) назвали исследование «сомнительным», так как компания не обращалась в правительство Москвы за официальными цифрами. Впрочем, столичные чиновники всегда опровергают рейтинги, в которых Москва становится антирекордсменом.
Справедливости ради отметим, что если считать только время, проведенное водителями в пробках, то Москва замкнет первую десятку, а в лидерах окажутся Богота, Рим и Дублин.
Топ-10 самых пробочных городов в мире*
|
Место
|
Город
|
Часы в пробках
|
Пробки к 2017 г., %
|
1
|
Москва
|
210
|
—12
|
2
|
Стамбул
|
157
|
+5
|
3
|
Богота
|
272
|
—5
|
4
|
Мехико
|
218
|
+3
|
5
|
Сан-Паулу
|
154
|
—5
|
6
|
Лондон
|
227
|
+1
|
7
|
Рио-де-Жанейро
|
199
|
+15
|
8
|
Бостон
|
164
|
—10
|
9
|
Санкт-Петербург
|
200
|
—5
|
10
|
Рим
|
254
|
—16
* По данным компании INRIX
В INRIX говорят о том, что пробки наносят значительный ущерб экономике государств, и призывают внедрять интеллектуальные транспортные системы, которые позволят разгрузить дороги.
- Пробок в Москве должно стать меньше: власти готовы ограничить въезд неэкологичного транспорта.
- В «Автонете» представили способ решения проблем с пробками при помощи искусственного интеллекта.
Фото: depositphotos.com
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