Москва снова в мировых лидерах! По длине пробок

Власти столицы любят хвастаться различными достижениями, победами в конкурсах и получением международного признания, но вряд ли обрадуются новому рейтингу пробок.

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Компания INRIX ежегодно публикует рейтинг городов мира по загруженности дорог. Москве долгое время удавалось оставаться на втором месте и ниже, но уже второй год подряд столица России признается городом с самыми длинными пробками. Причем ситуация с каждым годом ухудшается: если в 2016-м в Москве водители провели в пробках 91 час, то в 2018-м — уже 210 часов!

Традиционно исследование INRIX затронуло практически все страны: в рейтинг вошло более 200 городов из 38 стран. По данным компании, водители в Москве провели в пробках почти 9 суток в году, а средняя скорость в мегаполисе в утренние и вечерние часы пик не превышала 22,36 км/ч.

На втором месте по длине пробок оказался Стамбул: за год водители простояли в них 157 часов, причем ситуация в турецком мегаполисе только ухудшилась. Замыкает тройку Богота (столица Колумбии). Причем водители провели в пробках тут рекордное время — 272 часа, а скорость в часы пик составила 17,05 км/ч. Но по другим параметрам исследования показатели Боготы выше, чем у Москвы или Стамбула, потому она и опустилась со второго на третье место. В первую десятку из российских городов вошел Санкт-Петербург (девятое место; 200 часов в пробках).

Несмотря на то, что в INRIX отметили улучшение ситуации в Москве, в столичном Центре организации дорожного движения (ЦОДД) назвали исследование «сомнительным», так как компания не обращалась в правительство Москвы за официальными цифрами. Впрочем, столичные чиновники всегда опровергают рейтинги, в которых Москва становится антирекордсменом.

Справедливости ради отметим, что если считать только время, проведенное водителями в пробках, то Москва замкнет первую десятку, а в лидерах окажутся Богота, Рим и Дублин.

Топ-10 самых пробочных городов в мире*

Место Город Часы в пробках Пробки к 2017 г., % 1 Москва 210 —12 2 Стамбул 157 +5 3 Богота 272 —5 4 Мехико 218 +3 5 Сан-Паулу 154 —5 6 Лондон 227 +1 7 Рио-де-Жанейро 199 +15 8 Бостон 164 —10 9 Санкт-Петербург 200 —5 10 Рим 254 —16

* По данным компании INRIX

В INRIX говорят о том, что пробки наносят значительный ущерб экономике государств, и призывают внедрять интеллектуальные транспортные системы, которые позволят разгрузить дороги.

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Фото: depositphotos.com