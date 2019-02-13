Ford создал кровать-конвейер

Автомобильные технологии встали на защиту сна благодаря смекалке инженеров Ford. Специалисты компании разработали кровать, которая способна удерживать вашего любимого человека в пределах его или ее половины кровати, и вовсе не при помощи ремней безопасности или подобных приспособлений.
Согласно исследованиям, каждый четвертый из находящихся в отношениях людей лучше высыпается в одиночестве, не деля кровать со своим партнером, который так и норовит вторгнуться на спальное место своей половинки. Из-за этого в отношениях могут начаться проблемы.
К счастью, инженеры Ford придумали, как это можно исправить при помощи одной из автомобильных технологий. Получившую новую жизнь систему назвали Lane-Keeping Bed и, со слов производителя, она использует автотехнологии для удержания на своем спальном месте эгоистов любого масштаба.
Разработчики оснастили кровать системой помощи удержания в полосе, коррекционные импульсы которой направляются не на рулевое управление, а на электромоторы, смещающие спальную поверхность кровати влево или в право, как это показано в видеоролике. Для определения местоположения спящих людей в кровати Ford используются датчики давления, фиксирующие смещения кого-то из спящих со своей половины за центральную линию и аккуратно возвращающие его или ее на место при помощи адаптированной конвейерной ленты.
Пока эта кровать, получившая название Interventions, является лишь прототипом и ее нельзя купить.
- Ford находится в постоянном поиске новых систем. Например, недавно компания запатентовала обогрев ремней безопасности.
- Еще у Ford есть устройство, имитирующее ягодицы вспотевшего водителя. В компании решили проверять влагостойкость сидений.
Фото, видео: Ford
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