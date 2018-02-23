Каждый четвертый не моет машину зимой! Наш опрос

Мы поинтересовались у читателей сайта, как часто они моют автомобили в зимний период. Своим мнением на это счет поделились наши эксперты.

Материалы по теме Дизелей уже нет, а дышать нечем! Теперь ждем запрета на бензин

Всегда приятно ездить на чистой машине, но в зимний период чаще, чем в летний, приходится руководствоваться в этом вопросе целесообразностью. Снегопад, оттепель, реагенты на дорогах, налипшая грязь, перепады температур — чего только не приходится терпеть нашим автомобилям…

«За рулем» и специалисты аналитического агентства «Автостат» решили выяснить, насколько часто российские автомобилисты в зимний период моют свои машины, и провели совместный онлайн-опрос, в котором приняло участие 2,3 тыс. респондентов.

Оказалось, что три четверти (76,3%) автовладельцев с разной периодичностью, но заезжают на мойку, не дожидаясь весны. Причем более половины участников нашего опроса (50,7%) ответили, что делают это «по мере необходимости», а каждый четвертый (25,6%) придерживается в этом вопросе регулярности. Так, 15,7% опрошенных моют машину с периодичностью один раз в месяц, 5% делают это в два раза чаще, а примерно столько же (4,9%) — и вовсе еженедельно. Интересно, что приблизительно каждый четвертый респондент (23,7%) не видит в этом смысла и дожидается весны.

— Я знаком со многими автовладельцами, принципиально не моющими свои машины зимой. Они считают это бессмысленной тратой времени и денег: автомобиль вскоре после мойки приобретает тот же вид, что и до нее. Сам же стараюсь мыть машину как минимум раз в неделю. Во-первых, мне просто нравится вид чистой машины. Во-вторых, мне кажется, что чистая машина действительно лучше едет, хотя, конечно, никакого рационального объяснения этому нет. И в-третьих, чистая машина просто не пачкает одежду. А ходить в чистом — норма!

— В этом опросе я попадаю в категорию большинства — мою автомобиль по мере необходимости. Впрочем, чаще просто ограничиваюсь мытьем салонных ковриков. Лично я не вижу смысла в частом посещении автомойки зимой, но и не довожу машину до того состояния, когда сложно идентифицировать ее по цвету. Поэтому зимой ориентируюсь на погоду, работу коммунальных служб (когда они обрабатывают дороги реагентами) и другие факторы. В общем, стараюсь найти некий рациональный режим эксплуатации автомобиля — чтобы ездить на нем и не пачкать!

Первая мойка для беспилотных автомобилей появится в 2021 году, ее проект уже утвердила НТИ «Автонет».

Чем помыть машину? ЗР провел тест мини-моек, его итоги можно посмотреть здесь.



Фото: depositphotos.com