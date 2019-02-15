Новый BMW 1-й серии получит салон от 3-й серии

На шпионских снимках видно, что салон следующего поколения BMW 1-й серии в точности копирует интерьер другой модели баварского автопроизводителя.

BMW 1-й серии
BMW 1-й серии

BMW > 1-й серии

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Компания BMW, недавно заявившая о переходе модели 1-й серии на переднеприводную платформу, продолжает эксперименты над автомобилем, которые отдают некоторым пренебрежением к нему.

Сегодня были опубликованы шпионские фотографии салона BMW 1-й серии нового поколения. Дизайн приборной панели автомобиля претерпел значительные изменения, если сравнивать его с салоном актуальной версии модели. Проблема состоит лишь в том, что это точная копия салона нового BMW 3-й серии, от которого дизайн панели приборов и центральной консоли, а также дверей, не отличается даже цветовой гаммой. Нежелание разработчиков сделать машину более оригинальной трудно понять, разве что можно объяснить это экономией времени и средств, необходимых для создания интерьера.

Салон BMW 1-й серии нового поколения
Салон BMW 1-й серии нового поколения

Как бы то ни было, новый BMW 1-й серии получит качественный эргономичный салон с приятной подсветкой и большим экраном медиасистемы, отмечает Motor1. Скорее всего, компания больше не будет выпускать модель в трехдверном кузове, так как подобных экземпляров на тестах замечено не было.

Салон BMW 3-й серии
Салон BMW 3-й серии

Премьера нового поколения BMW 1-й серии состоится на автосалоне во Франкфурте в сентябре этого года.

Новый BMW 1-й серии получит салон от 3-й серии

Фото: Motor1

Новый BMW 1-й серии получит салон от 3-й серии
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