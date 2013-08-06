Центробанк выступает за более жесткий контроль над торговцами топливом

Банк России предлагает еще один способ стабилизации цен на топливо. Суть его заключается в усиленном контроле над действиями участников торгов.

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По мнению специалистов Центробанка, предлагаемый пакет мер позволит избежать скачков розничных цен на топливо после 31 марта 2019 года, когда перестанет действовать соглашение правительства и нефтяников о заморозке цен на этот социально значимый продукт.

Предлагаемые меры сводятся к ряду дополнительных требований к участникам Санкт-Петербургской товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ), на которой совершается 99% сделок с топливом. Торгующие на ней топливом компании должны будут раскрывать не только свою финансовую отчетность, но и информацию о деловой репутации и судебных спорах. Кроме того, ЦБ предлагает обязать их хранить все клиентские поручения, в том числе записи телефонных разговоров. Таким образом Центробанк собирается пресекать любые сговоры, а также перепродажу топлива и манипуляции ценами, пишут «Известия», ссылаясь на официальное письмо Центробанка в адрес Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Нововведения должны будут изменить практику торгов, сделав ее прозрачной, в результате чего исчезнет некая «серая зона», используемая для сговоров. Кроме того, Центробанк настаивает на разработке некоего кодекса этики участника торгов, а недобросовестных трейдерев будет по нему выгонять с биржи.

Новые требования к трейдерам СПбМТСБ, учитывающие предложения Центробанка, планируется разработать к началу марта. Об этом заявил вице-президент биржи Антон Карпов. Затем новый документ будет представлен на рассмотрение ФАС. Работы над кодексом начнутся позже.

«Очень важно, чтобы кодекс не был набором благих пожеланий, которые можно игнорировать. Это должен быть реальный документ, дисциплинирующий участников торгов», — говорит Антон Карпов.

Все нововведения должны быть подготовлены до 1 апреля 2019 года.

Как заявили в ФАС, предложения Центробанка лишь развивают уже вступившие в силу с 9 января этого года требования к трейдерам, согласно которым недобросовестное поведение карается штрафами. Распространенными способами манипуляции ценами являются, например, неисполнение биржевого договора из-за роста цен или по договоренности или многократная подача заявок с последующим их отзывом. Все это портит статистику и создает видимость ликвидности.

Новые условия торговли на бирже позволят правительству с 1 апреля влиять на стоимость топлива рыночными методами. Пока же цены на АЗС сдерживает соглашение правительства и нефтяников о заморозке цен.

Участники рынка инициативу Центробанка и ФАС поддерживают, но указывают также на то, что стоимость топлива зависит не только от наличия сговоров. На нее влияет курс рубля, мировые цены на нефть, а также налоговая нагрузка.

Согласно данным Центра исследований проблем реальной экономики, в стоимость одного литра бензина АИ-92 на конец 2018 года (старый НДС) закладывалось 65,3% налогов: 32,1% — налог на добычу полезных ископаемых, 14,8% — акцизы, 18,4% — НДС и прочие налоги.

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