Skoda отзывает травмоопасные автомобили

Под сервисную кампанию попали машины с дефектными подушками безопасности, способными серьезно ранить водителя и пассажиров.

Skoda Octavia
Skoda Octavia

Skoda > Octavia

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В России объявлена отзывная кампания автомобилей Skoda Octavia, купленных в период с 2002 по 2003 годы. Всего отзывается 66 машин, у которых обнаружен весьма серьезный дефект. От пиротехнического патрона газогенератора подушки безопасности водителя во время срабатывания могут отрываться осколки, способные серьезно ранить или даже убить человека. Это известная проблема подушек безопасности обанкротившейся компании Takata.

Для устранения столь значимого дефекта владельцам отзываемых машин нужно записаться на прием в сервис ближайшего официального дилера Skoda, мастера которого абсолютно бесплатно заменят газогенератор фронтальной подушки безопасности со стороны водителя.

О необходимости ремонта владельцев попавших под сервисную кампанию автомобилей известят официальные представители ООО «Фольксваген Груп Рус» по телефону или почте. Узнать о том, что машина попадает под отзыв, можно и самостоятельно, сверив ее VIN-код со списком кодов отзываемых автомобилей, опубликованным на сайте Росстандарта.

Фото: Skoda

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Отзывы о Skoda Octavia (7)

Skoda 2013 / срок владения 3 — 5 лет

Достоинства:

Нравится эргономика. У ВАГа всегда был с этим порядок. Достойная динамика мотора 1.4 (140 сил) в сочетании с низким расходом бензина.

Недостатки:

Двигатель 1.4 жрет до 2 литров масла на 10 000 км пробега, а если его активно крутить, то аппетит доходит до литра на 3 000 км. Не нравятся наружные зеркала, слишком большие мертвые зоны. Посредственная шумоизоляция арок. Раздражает, что дворники спрятаны ниже линии капота и в этой зоне нет подог...

Комментарий:

В целом, доволен автомобилем. Достойный, вполне надежный и удобный вариант.

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