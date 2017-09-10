Skoda отзывает травмоопасные автомобили

Под сервисную кампанию попали машины с дефектными подушками безопасности, способными серьезно ранить водителя и пассажиров.

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В России объявлена отзывная кампания автомобилей Skoda Octavia, купленных в период с 2002 по 2003 годы. Всего отзывается 66 машин, у которых обнаружен весьма серьезный дефект. От пиротехнического патрона газогенератора подушки безопасности водителя во время срабатывания могут отрываться осколки, способные серьезно ранить или даже убить человека. Это известная проблема подушек безопасности обанкротившейся компании Takata.

Для устранения столь значимого дефекта владельцам отзываемых машин нужно записаться на прием в сервис ближайшего официального дилера Skoda, мастера которого абсолютно бесплатно заменят газогенератор фронтальной подушки безопасности со стороны водителя.

О необходимости ремонта владельцев попавших под сервисную кампанию автомобилей известят официальные представители ООО «Фольксваген Груп Рус» по телефону или почте. Узнать о том, что машина попадает под отзыв, можно и самостоятельно, сверив ее VIN-код со списком кодов отзываемых автомобилей, опубликованным на сайте Росстандарта.

Предыдущий отзыв автомобилей Skoda проводился в конце декабря. Тогда под сервисную кампанию попали также машины марок Audi и Volkswagen.

Год назад из-за фар под сервисную кампанию попал и флагман модельного ряда — Skoda Superb.

Фото: Skoda